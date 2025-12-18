Cresce l’attesa per la finale del Grande Fratello 2025, il reality show più longevo della televisione italiana tornato quest’anno nella sua versione NIP con la conduzione affidata a Simona Ventura. In studio a commentare gli ultimi giorni all’interno della casa gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli a cui si è aggiunta in corsa anche Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2025, la finale stasera su Canale 5, la diretta della quattordicesima puntata del 18 dicembre, chi vincerà?

Stasera, giovedì 18 dicembre 2025 dalle ore 21.50 appuntamento con la finale del Grande Fratello 2025, il reality show presentato da Simona Ventura su Canale 5. Dopo quasi 100 giorni di convivenza “forzata” all’interno della casa più spiata d’Italia è arrivato il momento più atteso: proclamare il vincitore di questa 19° edizione. Un ritorno alle origini per il reality show più longevo e criticato della televisione tornato su Canale 5 con una conduzione inedita affidata a Simona Ventura. La regina de L’Isola dei Famosi, nonostante gli ascolti non brillanti, è riuscita a gestire ogni situazione confermandosi all’altezza di un ruolo che potrebbe tornare a ricoprire ancora in futuro.

Intanto nella casa del GF sono rimasti solo i cinque finalisti di questa edizione: Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta, Grazia Kendi e Omer Elomari. Tra loro c’è il vincitore del Grande Fratello 2025: chi sarà?Durante la diretta della finale di giovedì 18 dicembre 2025 scopriremo anche il nome del primo finalista eliminato del Grande Fratello 2025. Al momento al televoto ci sono Omer e Jonas in uno scontro che si preannuncia agguerritissimo. Chi vuoi salvare tra Omer e Jonas? Il concorrente meno votato sarà eliminato durante la finale.

Chi vince il Grande Fratello 2025?

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2025? In apertura di finale scopriremo il primo verdetto del pubblico che vede al televoto Jonas Pepe contro Omer Elomari. Stando ai sondaggi i due finalisti se la giocano con percentuali davvero uguali, anche se al momento Omer Elomari con il 51,89% sembra favorito contro Jonas Pepe quotato al 48,11 %. In lizza per la vittoria la favorita è Anita Mazzotta, peraltro eletta dai suoi coinquilini anche come super finalista di questa edizione.

Per i bookmakers sarà proprio Anita Mazzotta a vincere il GF, ma a tallonarla ci sono proprio Jonas Pepe e Omer Elomari. Il primo verdetto del televoto sarà importante per capire l’evolversi della finale. In “panchina” restano Giulia Soponariu e Grazia Kendi, ma attenzione perchè è ancora tutto da decidere.

E voi chi vorreste come vincitore del Grana Fratello 2025?