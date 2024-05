Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2024. Stasera, sabato 11 maggio 2024, dalle ore 21 appuntamento con la finalissima della kermesse canora europea che decreterà la migliore canzone d’Europa. Chi vincerà? Ecco la scaletta e l’ordine di uscita dei 26 paesi – canzoni in gara e i pronostici sul possibile vincitore.

Scaletta finale Eurovision Song Contest 2024 su Rai1

Ci siamo: chi sarà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024? Sabato 11 maggio 2024 dalle ore 21.00 va in onda in prima serata su Rai1 la finale dell’ESC 2024 in diretta dalla Malmo Arena di Svezia. Dopo le prime due semifinali che hanno decretato i 20 paesi ammessi alla finale, questa sera scopriremo la canzone vincitrice della 68esima edizione della kermesse canora europea. I riflettori italiani sono tutti puntati su Angelina Mango che, dopo la vittoria alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, con “La noia” cerca di bissare il successo. Sono tanti i paesi in gara, ben 26, e la sfida è davvero accesissima.

Ecco la scaletta e l’ordine di uscita dei 26 paesi in gara all’Eurovision 2024:

Svezia | Marcus & Martinus – Unforgettable Ucraina | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Germania | ISAAK – Always On The Run Lussemburgo | TALI – Fighter Israele | Eden Golan – Hurricane Lituania | Silvester Belt – Luktelk Spagna | Nebulossa – ZORRA Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue Lettonia | Dons – Hollow Grecia | Marina Satti – ZARI Regno Unito | Olly Alexander – Dizzy Norvegia | Gåte – Ulveham Italia | Angelina Mango – La Noia Serbia | TEYA DORA – RAMONDA Finlandia | Windows95man – No Rules! Portogallo | iolanda – Grito Armenia | LADANIVA – Jako Cipro | Silia Kapsis – Liar Svizzera | Nemo – The Code Slovenia | Raiven – Veronika Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter Francia | Slimane – Mon Amour Austria | Kaleen – We Will Rave

Paesi Bassi | Joost Klein – Europapa (ESCLUSO DALLA GARA PER UN PROVVEDIMENTO)

Eurovision 2024, come si vota

Per la finale dell’Eurovision 2024 cambia anche il sistema di voto. Se durante le due semifinali a votare è stato solo il pubblico da casa attraverso il televoto, nella finale il voto sarà dato dalla somma del televoto + il voto delle giurie nazionali. Il pubblico da casa ha un massimo di 20 voti per ogni singolo concorrente in gara, ma non potrà votare per il paese di appartenenza. Gli italiani, quindi, non potranno votare per Angelina Mango.

Si può votare tramite telefono, sms oppure sul sito ufficiale dell’ #Esc o anche tramite l’app ufficiale. Accanto al televoto che peserà per il 50%, ci sarà anche il voto delle giurie nazionali per il restante 50% chiamate a votare da 1 a 12 punti.

Dove vedere la finale dell’Eurovision Song Contest 2024 e pronostici

La finale dell’Eurovision 2024 sarà trasmessa in diretta dalle ore 21 in prima serata su Rai1, ma anche in simultanea su RaiPlay e Rai Radio 2. A condurre l’evento alla Malmo Arena, in Svezia, ci sono Petra Mede e Malin Åkerman, mentre a commentare per l’Italia le voci di Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

Chi vincerà l’Eurovision 2024? Per i bookmaker la sfida è tra Baby Lasagna della Croazia e Eden Golan per Israele. Anche Angelina Mango per l’Italia è quotata molto alta e con grande probabilità sarà sul podio. Naturalmente noi faremo il tifo per la straordinaria Angelina Mango che ha regalato una delle miglior performance di tutta la kermesse!