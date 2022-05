Mancano ormai poche ore alla diretta della finale di Amici 21. Il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è giunto al termine. Questa sera, domenica 15 maggio 2022, in onda in via eccezionale e in diretta, si stabilirà il vincitore del circuito ballo e canto e il vincitore assoluto. Chi sono i favoriti per la vittoria? Ecco gli ultimi pronostici.

Finale Amici 21: chi vincerà?

La Finale di Amici 21 in onda, in diretta, domenica 15 maggio 2022, sarà ricca di novità. Quali? La prima: la diretta della domenica sera e non del sabato. La seconda? Sarà con 6 concorrenti e non 5 visto che in Semifinale si è sancito un ex-equo tra Albe e Serena.

Prima ancora di chiedersi chi sono i favoriti alla vittoria occorre controllare chi è rimasto in gara. A cercare di raggiungere l’ambito trofeo vi sono: 4 cantanti e 2 ballerini ovvero: Albe, Sissi, Luigi e Alex oltre ai danzatori: Serena e Michele.

Chi vincerà? Ascoltando i ragazzi ancora in gara la favorita potrebbe essere Sissi. Si tratta di una talentuosa cantante con una voce pazzesca che è sempre riuscita a mettere d’accordo la giuria presente in studio e i giudici esterni incontrati durante la lunga fase del pomeridiano.

Controllando iTunes, ovvero la classifica dei brani più venduti e ascoltati, sembrerebbe invece che la gara tra i cantanti si disputerà tutta tra Luigi e Alex. Luigi è terzo con Tienimi stanotte e ventesimo con Muro. Alex invece è tredicesimo con Senza chiedere permesso.

Come verrà decretato il vincitore di Amici 21?

Durante la Finale di Amici 21 a stabilire chi sarà il vincitore sarà: per il 50% il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% giurie tecniche presenti in studio. I ragazzi, non più divisi in squadre, gareggeranno l’uno contro l’altro sfidandosi a vicenda manche dopo manche.

Nella sfida finale, i due concorrenti rimasti in gara, si esibiranno in una serie di sfide che saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico.

Come si potrà dunque votare il proprio beniamino? I fan da casa potranno inviare un sms con il nome/codice del concorrente al numero 477.000.1 oppure votare dal sito web www.wittytv.it (previa registrazione Witty Tv), ma anche da app Mediaset Infinity o da app WittyTV.

I premi in palio nella Finale di Amici 21

Tanti saranno i premi in palio durante la Finale di Amci 21. Oltre al vincitore che si aggiudicherà ben 150 mila euro in gettoni d’oro vi saranno: