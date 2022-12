Vanessa Scalera smessi i panni di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, si cala in quelli di Filumena Marturano, personaggio al centro di una delle più famose commedie teatrali di Eduardo De Filippo. Al fianco dell’attrice pugliese c’è Massimiliano Gallo, che interpreta Domenico Soriano, compagno di Filumena. Scopriamo qualche dettaglio in più su questo classico di De Filippo e quando in tv.

Vanessa Scalera nei panni di Filumena Marturano su Rai1: ecco quando in tv

Vanessa Scalera non ha mai negato che l’interpretazione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” le ha cambiato la vita, regalandole quella popolarità e quel successo che inseguiva da tempo. Un’attrice che ha interpretato diversi e molteplici personaggi prima di approdare al grande successo televisivo. Interprete di grandi ruoli dunque, ai quali adesso se ne aggiungerà un altro: quello di Filumena Marturano nel classico teatrale di Eduardo De Filippo, che il regista Francesco Amato ha trasformato in un film per la tv e che vedremo il 20 dicembre su Rai1.

L’attrice raggiunta da sorrisi fa sapere in merito al ruolo di Filumena:

«Quando mi hanno fatto questa proposta mi sono tremate le gambe. Non sapevo se era più da matti rifiutare un’occasione simile o accettarla. Mi sono convinta anche perché il regista è Francesco Amato e nel cast c’è Massimiliano Gallo: abbiamo lavorato insieme anche in “Imma Tataranni” e ormai formiamo una squadra artistica affiatata».

C’è una versione di questo classico a cui è più affezionata?

«Sicuramente quella di Sophia Loren in “Matrimonio all’italiana”. Straordinaria».

Ma chi è Filumena Marturano? Perché è un sogno di tutte le attrici poter vestire i panni di questa donna? E come sarà la Filumena Marturano della Scalera?

«Col regista ci siamo concentrati sulla sua solitudine. È una donna graffiata dalla vita ma che vuole rinascere. Durante la guerra si era prostituita, ora vuole essere moglie e madre, e pur di farsi sposare dal riluttante Domenico si finge in punto di morte. E tutti ci cascano. Quindi non è solo un simbolo di estro italico, commovente e divertente insieme, Filumena è proprio una grande attrice. Interpreto un’attrice più brava di me».

Nei panni del pasticciere playboy Domenico Soriano ritroviamo Massimiliano Gallo, reduce dal grande successo televisivo “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”.

Filumena Marturano commedia di De Filippo: trama

Filumena Marturano durante la guerra si prostituisce, in seguito vuole essere solo una moglie e una madre. Convive da anni con Domenico Soriano, un ricco pasticciere. È lei a occuparsi dei suoi affari e della casa mentre l’uomo vive come se fosse ancora un ragazzo. Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte. La Scalera aggiunge:

«Insieme (con Massimiliano Gallo) abbiamo cercato di evocare quel clima di dipendenza affettiva che lega indissolubilmente Soriano e Filumena. Si umiliano a vicenda e poi risorgono. In amore è successo a ognuno di noi, no?».

L’attrice è molto felice di interpretare questo ruolo di Filumena, per lei è quasi un regalo:

«Diciamo che quest’anno il grande regalo me lo ha fatto la Rai, perché era da tutta la vita che aspettavo l’occasione di interpretare Filumena Marturano. E ora spero sia un bel regalo anche per gli spettatori».