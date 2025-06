Tutto pronto per il ritorno di Filorosso su Rai3. Manuela Moreno racconta l’attualità attraverso interviste, reportage dal campo e il contributo di ospiti di primo piano, italiani e internazionali. L’obiettivo del programma è di offrire un racconto puntuale e autorevole della realtà che ci circonda.

Filorosso torna su Rai3, le anticipazioni di lunedì 16 giugno 2025

Stasera, lunedì 16 giugno 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di “Filorosso“, l’appuntamento settimanale della Direzione Approfondimento presentato da Manuela Moreno. Al centro del programma l’attualità del nostro Paese attraverso interviste, inchieste sul campo e la presenza di ospiti italiani e internazionali. Ogni settimana Manuela Moreno è pronta a raccontare i principali fatti dell’estate 2025 ripercorrendo gli eventi chiave del nostro tempo. L’obiettivo è quello di informare cercando di fare chiarezza tra le notizie, sempre dalla parte dei telespettatori nella sua missione di servizio pubblico.

Al centro del programma argomenti importanti come: il lavoro, l’economia, ma anche l’ambiente, i diritti, la salute e la cultura. Come sempre la giornalista e conduttrice è pronta a trattare gli argomenti con rigore giornalistico e sensibilità narrativa. Non mancheranno anche momenti dedicati al costume e allo spettacolo, una piccola novità di questa nuova edizione.

Le novità di Filorosso 2025 su Rai3

A rivelare alcune anticipazioni e novità della nuova edizione di Filorosso 2025 in partenza da lunedì 16 giugno in prime time su Rai3 è stata proprio Manuela Moreno che, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “seguiremo il “filo rosso” che unisce la politica all’economia e non mancherà la cronaca. Ma è comunque estate e abbiamo tutti bisogno di informarci ma anche di sorridere”.

Il programma di attualità torna in onda nel palinsesto estivo di Rai3, una scelta che conferma la volontà di mamma Rai di tenere compagnia a milioni di telespettatori che non potranno andare in vacanza. Proprio la conduttrice ha precisato: “come servizio pubblico ci occuperemo anche degli individui fragili che rischiano di sentirsi ancora più soli in una stagione dedicata principalmente allo svago e al divertimento“.

L’appuntamento con Filorosso 2025 è ogni lunedì in prima serata su Rai3.