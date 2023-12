Film di Natale in tv per il 24 e 25 dicembre 2023: la programmazione

La magia delle feste è ormai nelle nostre case e stasera arriverà Babbo Natale a portare tanti regali a grandi e piccini. Ma quali sono i film di Natale che saranno trasmessi il 24 e il 25 dicembre 2023? Vediamo insieme la programmazione dei principali canali.

Film di Natale per tutta la famiglia: cosa vedere il 24 e il 25 dicembre

Come ogni anno, la Rai e Mediaset cambiano i loro palinsesti per mandare in onda film dedicati al Natale. Si tratta di alcune pellicole storiche, adatta a tutta la famiglia, e altre più recenti sempre incentrate sull’amore e i buoni sentimenti. Scopriamo quindi quali sono i film che andranno in onda sulle reti generaliste e che potremmo vedere insieme alla nostra famiglia.

Canale 5. Grande attesa per ‘Elisa – Buon Natale anche a te’, che andrà in onda in prima serata il 24 dicembre. La cantante avrà diversi ospiti che canteranno con lei: Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Giorgio Panariello, Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo Zanotti, Lorenzo Pasini e Simone Pagani, Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Eleonora Abbagnato, Drusilla Foer, Giovanni Storti. Ci saranno anche i contributi speciali di Andrea Bocelli e Tiziano Ferro. Il 25 dicembre invece spazio a Federica Panicucci che presenterà il “Concerto di Natale“.

Italia 1. Mediaset ripropone il grande classico ‘Una poltrona per due’, il film del 1983 di John Landis che andrà in onda il 24 dicembre. Alle 19.30 invece andrà in onda “il Grinch“. La notte di Natale sarà trasmesso in prima serata il film ‘Miracolo sulla 34esima strada“.

Rete Quattro. La sera della Vigilia di Natale, sarà trasmesso il film ‘Un amore tutto suo’ del 1995 diretto da Jon Turteltaub. Il 25 in onda in prima serata andrà ‘Hachiko”.

La programmazione Rai per le feste

Rai 1. Il giorno della vigilia, domenica 24 dicembre, andrà in onda “Remi”, adattamento cinematografico del romanzo “Senza famiglia”. Spazio poi ai classici Disney, la notte di Santo Stefano verrà trasmesso il cartone animato de “La sirenetta”, mentre il 27 dicembre il live action di “Dumbo”.

Programmazione Rai 1 del 24 dicembre:

La Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco alle 19.20

“Remi” alle ore 21

Programmazione Rai 1 del 25 dicembre:

“Un gioioso Natale“ alle ore 15.44

alle ore 15.44 “Natale all’improvviso“ alle ore 17.05

alle ore 17.05 “Il mio valzer di Natale“ alle ore 15.35

alle ore 15.35 “Natale all’improvviso“ alle ore 19.00

alle ore 19.00 “Stanotte a Parigi” alle 21.30

Rai 2. “Natale a Roma” è il film che andrà in onda in prima serata e prima visione assoluta il 24 dicembre. Per tutta la giornata ci sarà una maratona di film dedicate a questa festa: si parte con “Un bacio prima di Natale“, poi “Il mio fantasma di Natale” e “Prossima fermata: Natale“. Alle 19 ci sarà “Natale al Plaza” e in seconda serata “Natale a Castle Hart“.

Programmazione Rai 2 del 24 dicembre:

“ Un bacio prima di Natale ” alle ore 14.00

” alle ore 14.00 “ Il mio fantasma di Natale ” alle ore 15.30

” alle ore 15.30 “ Prossima fermata: Natale ” alle ore 17.40

” alle ore 17.40 “ Natale al Plaza ” alle ore 19.00

” alle ore 19.00 “ Natale a Roma ” alle ore 21.00

” alle ore 21.00 “Natale a Castle Hart” alle ore 22.40

Il giorno di Natale, il 25 dicembre, invece ci sarà un film Disney, il live-action “Crudelia” con Emma Stone ed Emma Thompson. In seconda serata invece in onda il “Natale di Mrs. Miracle“.Alle 14 invece andrà in onda il film “Natale a passo di danza“. Il 26 invece ci sarà il nuovo show di Stefano De Martino, “Da Natale a Santo Stefano”.

Programmazione Rai 2 del 25 dicembre:

“Crudelia” alle 21.10

alle 21.10 “Natale di Mrs. Miracle” alle 23.30

Rai 3. Un grande classico, “Natale in casa Cupiello” nell’edizione della Rai del 1977 con Luca De Filippo e Pupella Maggio, sarà trasmesso la sera della Vigilia alle 23.55 dopo “Il 45mo Festival del Circo di Montecarlo“. Il 25 dicembre invece andrà in onda “La vita è meravigliosa”, seguito in seconda serata da “Non c’è più religione”.

Rai Kids. Il 25 dicembre saranno trasmessi tutti gli episodi della serie “Me contro Te: La famiglia reale”.

“Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello” sarà in onda il 24 dicembre alle ore 20.00 sul 20 mentre ‘Il peggior Natale della mia vita‘ alle 21.20 su Cine34. Il 25 dicembre, sempre su 20, sarà trasmesso l’atro capitolo “l Signore degli Anelli – Le due torri” alle 21.00 mentre su Cine34 “Indovina chi viene a cena a Natale?“.