Siete indecisi su quale film vedere stasera in tv? Il nostro team vi consiglia di vedere il film Un sacchetto di biglie, un film drammatico del 2017 diretto da Christian Duguay, della durata di circa 115 minuti, in onda questa sera alle ore 21.25 su RAI1.

Il film da vedere stasera, 19 gennaio: Un sacchetto di biglie

I fratelli Joseph e Maurice, provenienti da una famiglia ebrea, vedono la loro infanzia sconvolta quando iniziano le persecuzioni da parte dei nazisti. Dalle esclusioni e dal razzismo sempre crescente nei loro confronti, il padre ritiene che sia meglio separarsi momentaneamente per poi ritrovarsi in un luogo sicuro.

I due bambini sono costretti così a fuggire da soli verso Sud, alla ricerca di un posto dove le acque siano più calme, nella speranza di riabbracciare lì i propri genitori.

Ma il loro viaggio non sarà per nulla semplice, costellato di insidie e di rocambolesche fughe nel cuore della notte e anche quando la situazione sembra volgere al meglio nuovi pericoli si staglieranno all’orizzonte, in attesa che quella maledetta guerra abbia finalmente fine.

La recensione del film

Un duplice racconto di formazione in un contesto a sfondo bellico, con la Francia occupata dai nazisti e la negazione delle proprie origini quale elemento chiave per sopravvivere.

Adattamento dell’omonimo romanzo autobiografico di Joseph Joffo, già trasposto sul grande schermo da Jacques Doillon nel 1975, Un sacchetto di biglie ci trasporta in un’ambientazione purtroppo familiare, ai tempi delle persecuzione nei confronti degli ebrei da parte dei soldati del Fuhrer.

Come in un altro recente titolo a tema, l’altrettanto ottimo Il tabaccaio di Vienna (2018), qui la guerra resta sempre in sottofondo nelle sue dinamiche spettacolari e lascia totale spazio alla serie di (dis)avventure vissute dai due giovani protagonisti, costretti a crescere prima del tempo e alle prese con i primi amori e i primi dolori.

Il regista canadese Christian Duguay torna a indagare in certe tematiche vantando una certa esperienza sull’argomento: suoi sono infatti le miniserie Il giovane Hitler (2003) e Sotto il cielo di Roma (2010), quest’ultima ambientata nella Città Eterna durante il periodo d’occupazione tedesca. E anche qui si dimostra eccellente nella ricostruzione storica, riuscendo a mettere in scena un setting credibile e personaggi secondari ricchi di umanità.

Allo stesso tempo Un sacchetto di biglie non cede ad una facile retorica ma anzi mette in luce le ambiguità anche di chi, a guerra finita, intende cedere alla giustizia sommaria verso chi era sospettato di collaborazionismo. Una pagina che tinge di note ancora più amare il racconto, pur trovando nella dolcezza dei due personaggi principali il modo di scavare con la giusta forza sul versante emozionale.

Gli altri consigli per la prima serata

Se avete già visto il film da noi consigliato o se non vi piace il genere vi consigliamo la visione di altri generi di film. Ecco quelli scelti e segnalati dalla nostra redazione.

Tonya (21.15 RAIMOVIE)

Il film biografico sulla pattinatrice Tonya Harding, grande talento la cui carriera venne segnata da un episodio controverso, può contare sulla magistrale interpretazione di Margot Robbie nei panni della protagonista e sulla solida regia di Craig Gillespie.

L’impero del sole (23.15 TV2000)

Steven Spielberg realizza un solido dramma bellico visto dagli occhi di un bambino, interpretato da un giovanissimo Christian Bale, che vive a Shanghai con i genitori. Quando inizia l’invasione giapponese, il piccolo finisce separato da mamma e papà per vivere una grande avventura.