Filippo Bisciglia in ansia per il padre. Il conduttore di Temptation Island ha condiviso un post sui social in cui ha rivelato di essere preoccupato per un piccolo problema. Cosa è successo?

Filippo Bisciglia messaggio social per il papà: “non mollare mai”

A pochissimi giorni dalla partenza della nuova edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia sta vivendo un momento difficile. Il conduttore, infatti, sui social network ha condiviso un post in cui ha rivelato che il padre sta affrontando un problema. Di cosa si tratta?

Dalle parole dell’ex gieffino sembrerebbe che il papà abbia dei problemi di salute.

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente.

Non è chiaro cosa sia successo, ma il messaggio del fidanzato di Pamela Camassa è chiarissimo. Il padre sta vivendo un momento di difficoltà e per questo ha deciso di scrivergli un messaggio pubblico per dimostrargli, ancora una volta, tutto il suo infinito affetto.

La cosa non sorprende visto che Bisciglia in diverse occasioni ha raccontato di avere un bellissimo rapporto con la sua famiglia. Anche durante la partecipazione ad Amici Speciali, infatti, il concorrente era scoppiato a piangere raccontando tra le lacrime che la madre aveva lottato contro il cancro.

Filippo Bisciglia e il rapporto speciale col padre: “per me sarai il migliore”

In diverse interviste il conduttore di Temptation Island ha rivelato di amare alla follia mamma Elisabetta e papà Piero che gli sono sempre stati accanto; anche durante l’infanzia segnata dal morbo di Perthes.

Proprio recentemente parlando dei genitori, Filippo Bisciglia ha detto:

Sono in pensione. Papà faceva il rappresentante di abbigliamento per uomo e ha avuto un negozio. Mamma era impiegata in una ditta. Mia sorella fa la ragioniera in uno studio di commercialisti.

Con il padre Filippo ha un rapporto davvero speciale a tal punto da dedicargli un tatuaggio. Si tratta di una frase: “nessuno ti ha dato l’esempio, tu per me sarai il migliore. Grazie papà“.