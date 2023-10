Filippa Lagerbäck è pronta per la nuova stagione del programma Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, e che vede tra i protagonisti Luciana Littizzetto. Stesso format, nuova casa: il programma infatti debutta con la nuova stagione domani, 15 ottobre 2023, sul NOVE. Noi di SuperGuidaTv, alla vigilia di questo importante debutto, abbiamo intervistato la Lagerbäck, e con lei abbiamo parlato del programma, del sua vita privata, della sua carriera e di molto altro ancora.

Filippa Lagerbäck, intervista al volto di Che Tempo Che Fa

Filippa, si riparte con Che Tempo che fa, nuova casa, sul NOVE. Come ti stai preparando a questo debutto e cosa ti aspetti?

“Con grande attesa, siamo tutti contenti di cominciare già a ottobre in questa nuova casa dove siamo stati accolti benissimo, con entusiasmo. Sono felice di rivedere tutti. Sono passata qualche giorno fa nel nuovo studio, sarà tutto uguale ma allo stesso tempo diverso”.

L’acquario possiamo dire che c’è?

“Io non l’ho ancora visto, ho seguito il racconto tutta l’estate, è stato molto carino. Vedremo se ci sarà uno squalo, un delfino o i pesciolini rossi”

Beh ci sono già molti squali in giro?

“Gli squali in tv ci sono, io sono un delfino”

Come avvenne l’inizio della tua avventura a Che tempo che fa?

“All’inizio c’era Ilary Blasi, io facevo delle ospitate. Quando poi lei ha lasciato sono arrivata io e non ho più lasciato. Devo ringraziare il mio storico agente che non c’è più Franchino Tuzio. È stato lui il legame con Fazio. Sono sposata con Daniele e mi sento un po’ sposata con Fazio, anche se lui è sposato con Luciana. Siamo una famiglia. C’è un bell’umorismo, loro sono pazzeschi”.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto come li descriveresti?

“Loro sono due grandissimi della televisione, Fabio è uno preparatissimo, sa tutto di tutti e di ogni argomento. Non è solo serio. Ha la battuta pronta, ha una comicità raffinata. Luciana è pazzesca, lei scrive tutti i monologhi da sola, divertenti ma che riescono a toccare temi importanti. Con il suo modo e il suo punto di vista. Una donna seria, che sta sempre dalla parte del più debole, che mette a disposizione la sua luce su cause importanti”.

Un aneddoto che ricordi di questa vostra amicizia che vi lega?

“Noi tre siamo molto simili, seri, con il fatto di non voler apparire a tutti i costi, vogliamo fare il nostro lavoro. Mi viene in mente quando Daniele aveva vinto il GFVIP, ed era stato annunciato con un bacio in bocca dato da Ilary. Loro mi prendevano un po’ in giro, e allora presi l’iniziativa di correre a baciare Fabio. Luciana rideva, lui era pietrificato. Abbiamo riso tanto. Sono cose non preparate ovviamente. Lui poi non sa cosa porta in studio Luciana, ed è questo il bello, le sue reazioni. Poter portare leggerezza nel nostro quotidiano che è già così pieno di serietà è terapeutico”.

Cosa ci puoi anticipare di questa nuova avventura, cambierà il tuo ruolo e cosa ci puoi dire sull’assenza di Patrick Zaki?

“La scaletta cambia continuamente per ovvi motivi con tutto quello che sta succedendo nel mondo. Credo sia un invito rimandato e non cancellato. La trasmissione è stata sempre molto vicina alla sua vicenda. Sono molto attenti a quanto sta accadendo e quindi sono cambiate alcune cose nella scaletta. Il mio ruolo rimane quello, sono felicissima di esserci. Un ruolo che mi permette di assistere a un programma fantastico, conoscere ospiti incredibili e farmi conosce a un pubblico molto vasto che mi permette di fare tante cose”.

Ti senti bene nel tuo ruolo all’interno del programma? C’è un programma che ti piacerebbe condurre?

“Il mio ruolo in quel programma non mi sta stretto, non mi sognerei mai di condurre al posto di Fazio. Intanto faccio una rubrica su Sky che porta gli spettatori in giro per l’Italia, si chiama Le Vie Green di Filippa, è una cosa itinerante che mi piace molto, mi porta a scoprire tante cose. Sono molto felice”.

Tu comunque hai alle spalle una carriera importante: Inizi a 14 anni come modella, poi la pubblicità di una nota birra ti fa conoscere al grande pubblico televisivo. Seguono film e programmi di successo. Hai lavorato con Fiorello: Cosa ricordi di quel periodo?

“Ricordo comunque la carriera fatta con piccoli passi. Passettini che ho sempre pensato come qualcosa che dovevano servire a me in quel momento, quindi ho detto sempre detto ‘ok, proviamo’. Quello con Fiorello è stato un momento particolare, non era il programma giusto per lui in quel momento perchè lui è uno che ama improvvisare. Dopo quel momento mi sono detta che forse la tv non faceva per me. Sono tornata a girare il mondo come modella, fino a quando non mi è arrivata la proposta di Italia 1, che mi sembrava molto nelle mie corde. Io se mi diverto continuo, non è il mio scopo il palco di Sanremo. Ci sono stata con Fabio, è stato emozionante, ma ci sono tante professioniste che meritano quel palco. Non è il sogno di tutti anche se si lavora in tv”.

A che tempo che fa sono arrivati ospiti di grande rilievo: cosa si prova ad averli in studio?

“L’incredulità della bravura di Fabio e della redazione nel portare certi nomi. Sono riusciti con la professionalità a far vedere che il programma vale, dove si ha il tempo di esprimere il proprio pensiero, senza urla, senza gente che sbraita. Hanno visto la bravura di Fabio, la popolarità. I si, sono arrivati da ospiti di tutti i generi, questa è una dimostrazione della bravura”.

C’è un personaggio che ti ha emozionato particolarmente?

“Troppo difficile, ultimamente il Papa, c’era un clima incredibile. Ricordo con grandissimo affetto Dario Fo. Stava dietro le quinte a chiacchierare. I più grandi sono i più semplici, hanno voglia di scoprire chi hanno difronte”.

Una lunga storia d’amore con Daniele Bossari, una figlia e poi il tutto suggellato da questo bellissimo matrimonio trasmesso anche in tv nel 2018: quanto eri emozionata il giorno del matrimonio?

“Ero tranquilla, l’unica ansia era il tempo. Volevamo celebrare l’amore, poi è scappata di mano ed è diventata enorme. Se dovessi sposarmi adesso lo farei con venti persone. Forse vorrei essere l’inviata per scoprire tutte le curiosità del matrimonio che non ho visto perchè ho fatto tremila selfie. Devo ringraziare Enzo Miccio che ha organizzato tutto. Ogni 1° Giugno apriamo l’album e rivediamo le foto”.

La proposta di matrimonio è arrivava al GFVIP: ti è piaciuta, la volevi diversa?

“La nostra vita è fatta di momenti che non ci rispecchiano e fuori dalle nostre abitudini. È stato bello, non è nel nostro stile ma andava bene, la ricordo con grande piacere perchè seguivo la trasmissione. Mi sono divertita molto”.

Tu andresti in un reality come l’Isola o GfVip oppure Ballando con le stelle?

“Ballando mi è sempre piaciuto, l’ho sempre guardato con Stella, lei amava Ballando con le Stelline. Daniele ha sempre detto no per paura che potessi innamorarmi del ballerino. (ride ndr)”.

Potreste partecipare entrambi come Simona Ventura e il suo compagno Giovanni Terzi.

“Sarebbe bello, ma forse è peggio se mi vede lì in diretta ballare con un altro (ride ndr). Spesso gli dico: ‘ma io ti ho lasciato fare un reality?’ Lui: ‘problemi tuoi, io non ti lascio fare Ballando’ (Ride ndr)”. L’Isola credo che sia durissimo come programma, anche se mi piacerebbe più di un GF che devi stare chiuso in casa”.

Se Stella le dicesse: “mamma andiamo aPechino express”?

“Lei voleva farlo con il fidanzato non con me. A me non piacciono le sfide, mi piacciono quelli che arrivano per ultimi, senza l’ansia di correre. Non mi piace la competizione, ma quando c’è ci metto tutto il mio impegno”.

Daniele parlando della sua malattia ha dichiarato: “L’amore di Filippa è la mia la forza per superare il tumore e la depressione”. Una delle dichiarazioni d’amore più belle che si possa fare

“Non ho bisogno di dichiarazioni per sapere del nostro amore, è stato bello, lui ha voluto farlo, ma non ho bisogno di elogi, lo so. Ogni giorno ci scegliamo da sempre. Certo fa piacere ascoltare delle belle parole, sono molto felice”.