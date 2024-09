Feysal Bonciani è uno dei concorrenti di “Tale e Quale Show”, al via venerdì 20 settembre su Raiuno. E’ la prima volta che Feysal si mette in gioco in un programma televisivo. Per chi ama i musical in teatro, il suo è sicuramente un nome noto: è stato Giuda in “Jesus Christ Superstar“.

Feysal Bonciani, intervista al concorrente di “Tale e Quale Show 2024”

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. A pochi giorni dal suo esordio, parlando di questa esperienza, Feysal ha dichiarato: “Sto vivendo letteralmente un sogno perché approdare in Rai in prima serata in diretta è qualcosa di indescrivibile. Provengo dal teatro per cui la televisione per me è un mondo nuovo ma sicuramente ci metterò il massimo dell’impegno per far sì che il mio lavoro sia apprezzato da tutti”.

Sul rapporto con le imitazioni, ha ammesso: “Non mi sono mai cimentato nelle imitazioni ma ci sto lavorando. Spero di portare a casa un buon risultato perché venendo dal teatro non posso sfigurare più di tanto”.

Tra gli artisti che vorrebbe imitare, fa il nome di Michael Jackson, il re del pop, e Marvin Gaye. Feysal accetterebbe anche la sfida di imitare una donna: “Sarebbe bello interpretare Aretha Franklin o Nina Simone”.

Proprio il suo compagno di avventura nel musical “Jesus Christ Superstar” Lorenzo Licitra aveva partecipato a “Tale e Quale Show”: “Lorenzo mi ha parlato benissimo di questo programma in cui ha trovato una grande famiglia e me ne sto accorgendo. Mi ha consigliato di divertirmi. Il teatro mi ha fatto maturare tanto a livello artistico ma anche umano”.

Tra i giudici, Feysal ha dichiarato di temere in particolare Cristiano Malgioglio: “Sono spaventato ma in modo positivo perché Cristiano mi è molto simpatico. Ho avuto l’opportunità di conoscerlo, è una grande persona così come Giorgio Panariello che per me è un mito“.