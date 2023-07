È stato pubblicato oggi, lunedì 10 luglio 2023, il regolamento ufficiale per la prossima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse, come annunciato in anteprima da Amadeus al Tg1, si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024. Tante le novità presenti nel nuovo regolamento a partire dai conduttori e da una nuova giuria che giudicherà le 26 canzoni in gara. Scopriamo nel dettaglio cosa cambia rispetto agli anni precedenti.

Festival di Sanremo 2024, cosa cambia nel regolamento ufficiale: serate, conduttori, cover, giuria

È ufficiale il regolamento per il Festival di Sanremo 2024 che vedrà Amadeus come direttore artistico. Confermate le cinque serate che vedranno esibirsi 26 cantanti (23 big a cui si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani).

Prima Serata (martedì 6 febbraio 2024). Interpretazione-esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 Artisti in gara. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 26 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica.

Seconda Serata (mercoledì 7 febbraio 2024). Interpretazione-esecuzione di 13 canzoni in gara da parte dei rispettivi 13 Artisti in gara. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella

classifica di Serata.

Terza Serata (giovedì 8 febbraio 2024). Interpretazione-esecuzione delle altre 13 canzoni in gara da parte dei rispettivi altri 13 Artisti in gara. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella

classifica di Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti complessivamente nelle tre Serate determinerà poi una classifica generale delle 26 canzoni/Artisti in gara.

La quarta serata (venerdì 9 febbraio) resta quella evento dove gli Artisti in gara interpreteranno ognuno una canzone edita (o “Cover”) – da loro individuata in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – tratta dal repertorio italiano ed internazionale, la cui pubblicazione sia avvenuta entro la data del 31 dicembre 2023 compresa. Previa valutazione e autorizzazione del Direttore Artistico, è facoltà degli Artisti scegliere un brano da loro stessi precedentemente pubblicato, o effettuare un medley di brani. Gli Artisti dovranno interpretare la Cover affiancati da un artista Ospite, italiano o straniero, da loro individuato in accordo con il Direttore Artistico e con Rai. Gli Artisti di riconosciuta fama che partecipano già alla gara del Festival in coppia tra loro (o in team più ampio), come” sodalizio artistico” formato per l’occasione, potranno non avvalersi della presenza dell’artista Ospite.

Quinta Serata (o “Serata Finale”, sabato 10 febbraio 2024) Interpretazione-esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 Artisti. Le canzoni/Artisti sono votate dal pubblico attraverso il Televoto.

Le giurie: arrivano le radio, più potere al pubblico da casa

Cambia nel regolamento di Sanremo 2024 chi giudicherà le canzoni in gara. Non ci sarà più la giuria demoscopica, sostituita dalle radio. Ci sarà sempre il pubblico che avrà ancora più peso e che voterà tramite il sistema del Televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile esprimerà la propria preferenza. Poi una Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival (carta stampata, televisioni e web, eccetto web radio) specializzati nel settore e una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano.

Durante la prima serata, le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda e terza serata, le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Durante la quarta serata, gli artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo ad una classifica di Serata dei 26 Artisti. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5.

La finale sarà decisa al televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 26 canzoni in gara. Le prime 5 canzoni verranno riproposte, in tutto o in parte, dai rispettivi Artisti attraverso esecuzione dal vivo o registrazione audio video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della

Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. La vincitrice di Sanremo 2024 è la canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione.

I conduttori sono i cantanti

Una novità importante è rappresentata dai conduttori: i cantanti in gara che non canteranno presenteranno gli altri artisti in gara.

Sia nel corso della Seconda che della Terza Serata, i 13 Artisti la cui esibizione non

è prevista parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per presentare

ognuno l’esibizione di un altro tra i 13 Artisti impegnati in gara in Serata. L’associazione tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti interpreti durante le due Serate avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo preferibilmente durante le conferenze stampa giornaliere previste nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2023.

Curiosità sul regolamento di Sanremo 2024

Nel regolamento sono previste anche alcune ‘clausole’ particolari.

“Con l’accettazione dell’invito gli Artisti si impegnano specificatamente a partecipare alla Serata Finale di Sanremo Giovani edizione 2023 in diretta televisiva. In caso di inosservanza di tale impegno – o in caso di mancata iscrizione – il Direttore Artistico, in accordo con Rai, si riserva la facoltà di escludere dalla gara l’Artista con relativa canzone nuova e di sostituirlo con un altro Artista con relativa canzone nuova”.

Dopo il gesto di Blanco dello scorso anno, la Rai inserisce anche questo paragrafo:

“Gli Artisti e, in generale, tutti i partecipanti, a qualsiasi titolo, a SANREMO 2024 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i direttori d’orchestra, i musicisti, gli artisti Ospiti, ecc.), durante le loro esibizioni, non potranno assumere atteggiamenti e movenze o usare abbigliamenti e acconciature in contrasto con la linea editoriale della Rai, quale concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale ovvero pronunciare parole o frasi c.d. “in codice” in violazione di norme di legge o di diritti anche di terzi.

Nel caso di concomitanza con consultazioni elettorali politiche, amministrative, europee o

referendarie, gli Artisti dovranno astenersi da qualsiasi affermazione, dichiarazione o

comportamento che possa, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto e dovranno astenersi, inoltre, dal formulare qualsiasi riferimento alle menzionate elezioni e/o campagne referendarie”.