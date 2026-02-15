Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026 c’è Mara Sattei. La cantante porterà sul palco una canzone intima e delicata dal titolo “Le cose che non sai di me”. Il nuovo progetto discografico di Mara Sattei, intitolato Che me ne faccio del tempo, vede la luce prima della sua attesissima partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Il lavoro sarà disponibile in formato digitale da venerdì 13 febbraio, anticipando l’uscita fisica prevista per il 27 febbraio. La versione su CD conterrà brani inediti aggiunti alla tracklist originale. L’album rappresenta un viaggio musicale condiviso con alcuni colleghi che hanno segnato il suo percorso artistico recente. Accanto a lei figurano infatti Noemi, thasup e Mecna, coinvolti in diverse collaborazioni. Proprio Mecna sarà al suo fianco durante la serata dedicata alle cover. I due interpreteranno insieme L’ultimo bacio, celebre brano di Carmen Consoli.

Festival di Sanremo 2026, intervista esclusiva a Mara Sattei

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Mara Sattei. Per lei è la seconda partecipazione in gara a Sanremo: “Torno su quel palco con la voglia di divertirmi e di godermelo tutto, dall’inizio alla fine”. La cantante ha poi parlato del brano che porterà in gara a Sanremo: ““Le cose che non sai di me” è nato in studio nel corso di una sessione creativa. Ho scritto il testo mentre mio fratello Don ed Enrico Brun si sono occupati della produzione del brano. È stato un vero lavoro di squadra: l’atmosfera era speciale e, fin da subito, abbiamo percepito che la canzone avesse qualcosa di unico”.

E’ il primo Sanremo che Mara affronta in una veste nuova, quella di cantautrice: “Per me è un’emozione bellissima, perché si tratta di una dedica d’amore che nasce davvero dal cuore. Proprio per questo è qualcosa di estremamente naturale da portare su quel palco”. Nella serata delle cover, Mara Sattei duetterà con Mecna sulle note de “L’ultimo bacio”, brano di Carmen Consoli: “Ho scelto Corrado dopo aver deciso di portare “L’ultimo bacio”: quando ho ascoltato l’arrangiamento, ho subito pensato che fosse perfetto per questo brano. Inoltre, ho sempre nutrito una grande stima nei suoi confronti dal punto di vista artistico”.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto a Mara Sattei se parteciperebbe all’Eurovision considerato il contesto politico attuale. Lei ha risposto: “È una domanda molto complessa, ma in questo momento posso dirti che il mio obiettivo è arrivare alla fine di Sanremo… viva! Poi si vedrà cosa succederà”.