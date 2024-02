Cresce l’attesa per l’inizio del Festival di Sanremo 2024. Da martedì 6 febbraio al via la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo condotto, ancora una volta, da Amadeus. Intanto impazza il toto vincitore con le prime quote dei bookmakers. Chi sarà il vincitore di Sanremo 2024?

Festival di Sanremo 2024, chi vince secondo i bookmakers

Per i bookmakers Snai non ci sono dubbi: la favorita alla vittoria finale di Sanremo 2024 è Annalisa quotata 3,75. Dopo un anno magico grazie ai successi di “Bellissima” e “Mon Amour”, la concorrente di Amici di Maria De Filippi potrebbe davvero spuntarla. A starle dietro Angelina Mango, anche lei uscita dal talent di Canale 5, quotata a 4.75. Sul terzo gradino a pari merito: il rapper Geolier e Alessandra Amoroso entrambi alla prima partecipazione quotati 7.50. Si difendono bene i Negramaro quotati 8, mentre Loredana Bertè è data 10 come vincitrice. Chi sarà l’ultimo? La sfida per l’ultimo posto, secondo i bookmakers, è tra Ricchi e Poveri, La Sad, Il Tre, Bnkr44, Maninni, Fred De Palma e Big Mama

Le quote Snai sul concorrente vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024:

Annalisa 3,75 Angelina Mango 4,75 Geolier 7,50 Alessandra Amoroso 7,50 Negramaro 8 Loredana Berte 10,00 The Kolors 13 Mahmood 15 Il Volo 20 Emma 20 Diodato 20 Irama 25 Dargen D’Amico 25 Mr Rain 25 Fiorella Mannoia 25 Gazzelle 33 Ghali 33 Santi Francesi 50 Renga E Nek 50 Sangiovanni 50 Rose Villain 50 Clara 75 Alfa 75 Ricchi E Poveri 100 Il Tre 100 La Sad 100 Bnkr44 100 Maninni 100 Fred De Palma 100 Big Mama 100

Le scommesse sul Festival di Sanremo 2024

Non solo scommesse sul nome del vincitore di Sanremo 2024, visto che sono diverse le previsioni su quanto potrà succedere durante le cinque serate della kermesse. C’è chi ha scommesso che ci sarà “Almeno un artista squalificato” quotato a 4.50 e sui dati di ascolto. Non solo, tra le scommesse anche sulla categoria del vincitore del Festival: la vittoria di una donna è quotata a 1.40, di un uomo a 3.75 e di un gruppo a 6.50. In tanti hanno poi votato sulla vittoria di un cantante uscito dal talent quotato a 1.45.

Per i bookmakers è già tempo di Sanremo 2025. Chi sarà il conduttore dell’era post Amadeus? Tra i nomi più votati ci sono: Alessandro Cattelan a quota 3.50, il ritorno a sorpresa di Amadeus a quota 7.50 così come l’ipotesi Maria De Filippi. Non mancano le sorprese: Barbara D’Urso o Ilary Blasi a quota 15!