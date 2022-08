Dal 31 agosto al 10 settembre nella città lagunare si svolge la 79a Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. Il festival del Cinema di Venezia compie anche 90 anni, anche se l’edizione è la numero 79. Infatti la mostra nacque nel 1932. Chi sono le star che vedremo sfilare in passerella? Vi sveliamo i nomi delle star internazionali e non, che sfileranno sul tappeto rosso.

79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: ecco le star che vedremo

Tra le star attese ci sono i nomi di:

Timothée Chalamet,

Penélope Cruz,

Harry Styles,

Colin Farrell,

Anthony Hopkins,

Cate Blanchett.

Ma anche gli italiani

Monica Bellucci,

Stefania Sandrelli,

Valerio Mastandrea

La cantante Elodie, all’esordio come attrice nel film “Ti mangio il cuore”

In gara cinque film americani, cinque francesi , tra cui spiccano “White noise” (che aprirà il festival ed è tratto da un romanzo bestseller di Don DeLillo) e “Blonde” (dedicato a Marylin Monroe).

Saranno cinque anche i film italiani:

“Il signore delle formiche” di Gianni Amelio con Elio Germano ,

, “Bones and all” di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet ,

, “L’immensità” di Emanuele Crialese con Penélope Cruz ,

, “Chiara” di Susanna Nicchiarelli

“Monica” di Andrea Pallaoro.

Il Festival di Venezia è considerato una vera e propria vetrina non solo per dare visibilità a chi vi partecipa – negli ultimi anni partecipano anche influencer o personaggi non famosissimi – ma è anche un trampolino di lancio per i futuri Oscar. Infatti molte delle pellicole presentate a Venezia hanno poi fatto incetta di statuette. Come ad esempio “La forma dell’acqua”, “Roma”, “La favorita”, “Joker”, “Nomadland” e “Il potere del cane”. Tra i titoli in gara, anche “Call of God” del coreano Kim Ki-duk: morto di Covid nel 2020.

Julianne Moore sarà presidente della giuria, Rocio Muñoz Morales la madrina, e Catherine Deneuve riceverà il Leone alla carriera.