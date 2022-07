Elodie debutta al cinema con il film “Ti mangio il cuore”. La cantante romana nota al pubblico per le sue canzoni ora si cimenterà in un nuovo progetto al Cinema. Sarà Marilena, la moglie di un boss della malavita pugliese. Sicuramente è un momento d’oro per la sensualissima artista che sta per mettersi alla prova con una nuova esperienza: il cinema. Scopriamo qualche dettaglio in più sul film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, che uscirà il 22 settembre.

Elodie protagonista del film “Ti mangio Il cuore” in uscita a settembre

Non è la prima volta che gli artisti del mondo delle sette note si cimentano in nuove esperienze al cinema. È successo ad Emma e ora anche Elodie si mette alla prova prestando il volto a Marilena, moglie di un boss della malavita pugliese nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzaspesa. La pellicola è un gangster movie in bianco e nero e uscirà nelle sale il 22 settembre 2022 distribuito da 01 Distribution

“Ti Mangio Il cuore” una grande storia d’amore dalle tinte forti e un risvolto tragico

“Amore, morte, criminalità in un Meridione oscuro e misterioso” Spiega Mezzapesa, aggiungendo: “Ti mangio il cuore contiene materia ad alta temperatura. Amore, morte, criminalità, riti e impossibile redenzione in un meridione oscuro e misterioso. Tutti elementi magnetici che ho deciso di raccontare in bianco e nero, perché da subito ho sentito che erano questi i colori di una storia contemporanea, eppure così profondamente ancestrale nei sentimenti, negli atti, nelle sentenze”.

“Ti mangio il cuore” sarà nelle sale il 22 settembre totalmente girato in bianco e nero, è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, con il supporto logistico di Apulia Film Commission. Le riprese dureranno circa otto settimane e la location scelta è l’assolata Puglia.

Ti mangio il cuore, di cosa parla il film con protagonista Elodie?

Il film racconta la storia d’amore tra Marilena, moglie di un boss della malavita pugliese dei Camporeale e Andrea, riluttante erede dei Malatesta. Il contesto è quello arcaico delle faide di due famiglie rivali in cui “ il sangue si lava con il sangue”.

Quello di Andrea e Marilena è un amore proibito, una passione fatale che scatena una guerra d’odio tra le famiglie. Marilena esiliata dai Camporeale e tenuta in ostaggio dai Malatesta si opporrà con tutte le sue forze per cambiare il suo tragico destino, fatto di violenza e umiliazioni. Il film è liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini “Ti mangio il cuore”.

Ti Mangio il Cuore: cast

Al fianco di Elodie nel film “Ti mangio il cuore” troviamo Francesco Patanè che interpreta il protagonista maschile, Andrea. Inoltre ci sono:

Michele Placido,

Tommaso Ragno,

Brenno Placido,

Francesco Di Leva,

Lidia Vitale,

Giovanni Trombetta,

Letizia Pia Cartolaro,

Giovanni Anzaldo,

Gianni Lillo.

La sceneggiatura è affidata ad Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino. Uscirà in sala dal 22 settembre distribuito da 01 Distribution.