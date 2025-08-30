Quali sono i look più belli della prima giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa prima giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look della terza giornata

Vediamo tutti i look del 29 agosto 2025, terza giornata del red carpet.

JULIA ROBERTS – VOTO 8.5

Julia Roberts e il suo immenso sorriso, illuminano il terzo giorno del Festival del Cinema di Venezia. L’attrice, ha incantato tutti, sia in conferenza stampa che sul red carpet.

Per la conferenza stampa del film ha scelto un look casual ma sofisticato: jeans, una giacca sartoriale in lana blu e una camicia a righe crema, giallo e marrone.

Per il red carpet, invece, ha optato per un abito elegante, prima uscita del nuovo direttore direttore creativo di Versace: un elegante blu navy con filo di seta nero, interamente ricamato a mano in circa 300 ore di lavoro. Completano il look capelli sciolti, décolleté di vernice nera e gioielli con diamanti e zaffiri. Un vero e proprio omaggio al made in italy.

LUCA GUADAGNINO – VOTO 6

Un completo perfettamente abbinato al vestito della Porcaroli di qualche giorno fa. Il regista del film ‘After The Hunt’ Luca Guadagnino, ha scelto un jeans e una giacca floreale chiara, firmata Dior. Un look che va in controtendenza rispetto ai classici smooking neri.

CRISTINA PARODI – VOTO 7

Sul red carpet anche Cristina Parodi, che ha optato per un raffinato abito a pois, con diversi veli e foulard al collo. La sua eleganza è innata.

CHOLE SEVIGNY – VOTO 6.5

C’è chi ha apprezzato molto il suo look e chi no. Una scelta audace quella dell’attrice Chloë Sevigny, dalla scarpe (forse un po’ piccole) al jumpsuit in pizzo nero effetto vedo non vedo. Completa il look una vistosa collana di diamanti.

EMANUELA FANELLI – VOTO 6

La scelta della madrina del festival è quello di cambiare colore di abito ogni giorno. Oggi propone un vestito color sabbia con pepite d’oro che forse non si abbina molto al suo incarnato.

LADY AMELIA ED ELIZA SPENCER – VOTO 8

Un tocco di colore è arrivato da Lady Amelia e Lady Eliza Spencer, nipoti di Lady Diana, che hanno incantato il pubblico con abiti uguali ma dai diversi toni pastello, abiti principeschi che hanno portato freschezza in passerella.

ALESSANDRA DE TOMASO – VOTO 5

Tra i look più particolari della terza giornata c’è sicuramente quello di Alessandra De Tomaso che ha scelto un body, con gambe coperte solo da calze velate, e soprabito con maniche a palloncino e code.