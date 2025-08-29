Quali sono i look più belli della seconda giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa prima giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look della seconda giornata

Seconda giornata caratterizzata da qualche goccia di pioggia. Vediamo tutti i look del 28 agosto 2025.

EMMA STONE – VOTO 7.5

Emma Stone illumina, con un abito argentato, un red carpet che è stato oscurato dal cielo nero e da una leggera pioggia. In questa seconda giornata del festival di Venezia l’attrice ha incantato non solo per il suo taglio corto dei capelli ma anche per un vestito molto particolare dalle linee romantiche, arricchito da cristalli e un design a palloncino. L’abito, realizzato su misura, è di Louis Vuitton.

AMAL CLOONEY 8.5

Tra tanto nero e trasparenze, Amal Clooney porta una ventata di freschezza: il suo abito fucsia, con corpetto arricciato, corto sul davanti e con lungo strascico sul retro, ha illuminato il tappeto rosso con un’energia che sembrava mancare.

GEORGE CLOONEY – VOTO 8

Occhi puntati poi su George Clooney, leggermente raffreddato con una sinusite e in dubbio ma che ha sfilato in compagnia della moglie Amal. Lui in smooking e papillon, sempre impeccabile, e lei in un abito color ciclamino con gonna a sbuffo, perfettamente abbinati. Come coppia, presenti anche Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

SHAILENE WOODLEY – VOTO 7

Presentarsi in corto a Venezia non è da tutti, ma Shailene Woodley ci è riuscita con stile. Il suo mini-dress nero in raso, minimal e sensuale, ha conquistato la scena mettendo in risalto le sue gambe interminabili.

NAOMI WATTS – VOTO 6,5

Naomi Watts ha optato per un nude dress ricamato di piccoli fiori colorati, impreziosito da un fiocco nero che spezza la delicatezza romantica del look. L’abito è leggero, femminile, etereo… ma proprio qui sta il limite: è uno stile già visto troppe volte, che rischia di perdersi tra tanti altri simili della serata.

BENEDETTA PORCAROLI – VOTO 7

Il red carpet ha poi visto Benedetta Porcaroli, che ha scelto un abito floreale di Prada, con spalline sospese e in raso. Un outfit molto sofisticato ma che forse, a livello di armocromia, non era adatto all’attrice.

EMANUELA FANELLI – VOTO 6.5

La madrina del Festival, Emanuela Fanelli, dopo il nero della prima giornata ha invece acceso la serata con un audace abito rosso fiammante, dotato di mantella e con schiena scoperta. Un look particolare che lascia il segno.

La giornata è stata segnata anche da due arrivi molto attesi in Laguna: quello dell’attore Adam Sandler che ha firmato autografi ai fan e quello di Kim Kardashian, in un look total black.