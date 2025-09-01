Quali sono i look più belli della quinta giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa quinta giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look della quinta giornata

Vediamo tutti i look del 31 agosto 2025, quinta giornata della Mostra del Cinema di Venezia.

JUDE LAW – VOTO 8

Jude Law è il Mago di questa quinta giornata della Mostra del Cinema di Venezia. L’attore che interpreta nel film ‘Il mago del Cremlino’ Vladim Putin, indossa una giacca bianca con doppia abbottonatura in madreperla, papillon e occhiali da sole. Un look raffinato che fa impazzire i fan.

ROCIO MORALES – VOTO 7.5

Vestita di bianco, con tanto di strascico e corpetto piumato anche Rocío Muñoz Morales. Una sorta di revenge dress per lei, raffinata e sorridente.

GEORGINA RODRIGUEZ – VOTO 6.5

Accanto a lei Georgina Rodriguez il cui vestito non spicca per raffinatezza con merletto e nude ma quello che più risalta è il mega anello di fidanzamento datole da Cristiano Ronaldo. E lei si mette in posa per farlo vedere.

CATE BLANCHETT – VOTO 8

Cate Blanchett invece fa ancora parlare di sè. Questa volta non indossa un abito riciclato ma un outfit molto particolare, con una gonna interamente decorata di applicazioni in tessuto che simulano delle piume. Completa il look stivali e capelli raccolti. Un look molto scenografico che è quasi un’opera d’arte.

AMBRA ANGIOLINI CON JOLANDA – VOTO 7.5

A Venezia arriva anche Ambra in compagnia della figlia Jolanda, abiti semplici e perfettamente abbinati. Ambra indossa un vestito nero in cui è evidente il gioco di trasparenze.

ALESSIA LANZA – VOTO 6

Sul red carpet anche Alessia Lanza, in un abito nero tagliuzzato nella parte di sopra. Poteva osare un po’ di più.

NILUFAR ADDATI – VOTO 5

Scelta opposta alla Lanza quella di Nilufar Addati, con un look che forse è un azzardo. Corpetto troppo stretto, colore su colore.

EMANUELA FANELLI – VOTO 7.5

Sceglie il bianco anche la madrina Emanuela Fanelli, un look morbido che le dona particolarmente. Forse il più bello visto fino ad ora.

Un grande plauso va a Piero Pelù che sfila con la bandiera della pace. Per chiunque lanci messaggi di questo tipo il voto non può che essere dieci.