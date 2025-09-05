Quali sono i look più belli della nona giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa nona giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look della nona giornata

Vediamo tutti i look del 4 settembre 2025, ottava giornata della Mostra del Cinema di Venezia.

BARBARA RONCHI – VOTO 8

Tanti applausi per Barbara Ronchi e Valeria Golino, non solo per i loro look. Le due sono infatti le protagoniste di Elisa, film italiano presentato in concorso a Venezia. In questo nono giorno di red carpet, Barbara Ronchi ha incantato con la sua semplicità: un abito co lo stile tunica, dalle tonalità chiare. Una coda bassa voluminosa e un make-up naturale completano il look.

VALERIA GOLINO – VOTO 6

Valeria Golino invece ha optato per un abito lungo di paillettes con ricami dorati e neri che riflettevano le luci. L’attrice ha aggiunto splendore al look con capelli ondulati e gioielli oro.

CAN YAMAN E COMPAGNA – VOTO 7

A Venezia è poi arrivato Can Yaman. L’attore turco si è presentato, mano nella mano, con la sua compagna Sara Bluma e hanno sfilato con look coordinati: lei con un abito di raso stampato, lui con completo e camicia a righe. Un amore ostentato davanti ai flash dei fotografi.

ALBA PARIETTI – VOTO 7-

Alba Parietti è tornata sul red carpet, dopo il nero di ieri, questa volta sceglie in rosso. Niente spacco laterale e apertura a V che ne esalta le forme. Maxi anello e orecchini lunghi completano il suo look.

JENNIFER SERPI – VOTO 7

Anche l’influencer Jennifer Serpi sceglie il rosso con un bustier dal design accattivante e particolare. Un look audace e giovanile che si adatta perfettamente al suo stile.

EMANUELA FANELLI – VOTO 7

Emanuela Fanelli ha optato, anche per questa sera, per un abito nero: un dress elegantissimo realizzato con balze di frange di perline. Acconciatura morbida a onde e make-up firmato Armani Beauty. Un look semplice ma vincente.

ELEONORA ABBAGNATO – VOTO 7

Eleonora Abbagnato, da vera etoile, porta tutta la sua classe sul red carpet con un abito bianco ghiaccio a tunica interamente ricamato con strass e perline. Eterea.