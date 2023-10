E anche stavolta non hanno risparmiato nessuno. Trasgressivi e dissacranti, Pio e Amedeo hanno entusiasmato il pubblico accorso a vedere il loro spettacolo Felicissimo Show in scena l’1, il 2 e il 23 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. Ad assistere allo show erano presenti in sala anche l’ex calciatore della Roma Francesco Totti con la nuova compagna Noemi e l’attore Lino Banfi, ormai prossimo alla nuova avventura di Ballando con le Stelle. Durante il loro spettacolo, Pio e Amedeo hanno ironizzato sulla svolta anti-trash di Piersilvio Berlusconi e non sono mancate alcune frecciatine alle tre conduttrici escluse da Mediaset, tutte con la B: Barbara, Blasi e Belen.

Felicissimo show, Pio e Amedeo mattatori a Roma al teatro Brancaccio

Poi, il duo comico ha preso di mira le paladine dell’emancipazione femminile, in particolare Giorgia Soleri. L’influencer è stata criticata per via di alcune scelte bizzarre e non troppo credibili. L’ultima trovata della donna è stata quella di sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia senza essersi depilata le gambe. L’accusa che muovono Pio e Amedeo è quella di aver usato il femminismo come strumento di marketing piuttosto che come movimento di emancipazione sociale.

L’ultima parte dello spettacolo proietta invece il pubblico nel 2036. Qui Pio e Amedeo si risvegliano con la voce di Chiara Ferragni che ordina loro di fare un balletto su Tik Tok. E’ chiaro il riferimento alla dittatura social che sta ormai cannibalizzando intere generazioni. C’è anche spazio però ai ricordi, ai sentimenti. Pio e Amedeo con la voce rotta dall’emozione ricordano i loro familiari morti prima che andasse in scena questo spettacolo. Un momento emozionante che viene interrotto dallo scroscio di applausi riservato loro al termine dello spettacolo.

Noi di SuperGuida TV eravamo presenti all’incontro stampa e in questa occasione abbiamo avuto modo di scambiare qualche battuta con Pio e Amedeo. Il duo comico ha spiegato come mai hanno scelto di inserire nello spettacolo Piersilvio Berlusconi: “La verità è che non sapevamo come iniziare lo spettacolo. Ci stavamo scervellando perché volevamo fare qualcosa di strano, atipico, spettacolare. A quel punto è successo che Piersilvio Berlusconi ha improvvisamente cacciato tre conduttrici e noi cazzeggiando ci siamo tirati in ballo. Ovviamente la sua è una scelta editoriale in cui però non ci sentiamo coinvolti. Abbiamo approfittato per fare un’iperbole dipingendo Piersilvio come un moderno Che Guevara. Bisogna stare attenti che lui non venga a vedere lo spettacolo”.

Ogni sera, il duo comico si diverte a sbeffeggiare gli ospiti presenti in sala. Della presenza di Totti e Noemi, Pio e Amedeo lo hanno saputo però all’ultimo minuto: “Lo abbiamo saputo un’ora prima. Infatti in questa data dello spettacolo originariamente ci doveva essere David Beckham. Quando abbiamo saputo di Totti abbiamo scaricato last minute una sua foto. Francesco non se la prende mai su niente. Siamo sempre molto rispettosi e se andiamo oltre è perché siamo certi di non offendere il personaggio in questione”.

Pio e Amedeo sono intervenuti poi sul politically correct chiarendo il loro pensiero in merito: “Quando si è in comicità vale tutto. Non ci sono argomenti su cui non si può scherzare. Noi facciamo leva sul politically correct per farci comicità sopra. E’ chiaro che a volte bisogna fermarsi. Nel nostro spettacolo spesse volte abbiamo fatto delle battute su Fedez ma in questo momento delicato abbiamo evitato perché ci vuole rispetto”.

Per Pio e Amedeo la vera mannaia sono i social: “Ti fanno sentire inadeguato. I social sono abitati da un popolo di disadattati. Ciascuno può esprimere un pensiero, un’opinione senza che ci sia un filtro. Chi scrive per offendere il lavoro di un artista non si rende conto che l’importante è il rispetto”.

Pio e Amedeo hanno ricevuto la visita inaspettata del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della prima a Roma del loro spettacolo. In merito a questo incontro hanno rivelato un retroscena: “E’ una donna molto autoironica. Noi l’abbiamo conosciuta dieci anni fa con una candid camera durante Le Iene in cui io facevo un giornalista lecchino e Amedeo un passante della strada. E’ nato tutto da un incidente diplomatico in cui noi l’avevamo presa di mira dicendole che faceva i festini con Berlusconi. Lei si era poi congratulata con noi. Di solito le persone dotate di ironia sono anche le più intelligenti”.

Pio e Amedeo sono sempre più in ascesa soprattutto a Mediaset. Ora però che il gioco si fa duro c’è il rischio che la loro comicità trash possa costargli il posto nell’azienda: “Se ci caccia Piersilvio andiamo a bussare alla Rai. Se ci cacciano dalla Rai, andiamo a bussare a La7 e così via”.

Noi di SuperGuida TV gli abbiamo chiesto se corrisponda al vero la notizia che era circolata sul loro rifiuto alla conduzione di Lol: “Nel 2020 Mediaset avevamo accettato già il progetto di Felicissima sera ed eravamo concentrati a fare questo show. Ci fecero vedere il format ma non ci sembrava adatto a noi. Non ci siamo pentiti però. In quel caso avremmo dovuto condurre un format che non era il nostro”.

Pio e Amedeo hanno escluso poi la possibilità di partecipare al programma come concorrenti: “E’ un programma fintamente non scritto e se ne accorge anche chi non è del mestiere”. Intanto, oltre alla nuova edizione di Felicissima Sera, tra i loro progetti c’è anche una serie e un film in uscita a dicembre di Gennaro Nunziante.