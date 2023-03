Dopo il grande successo della prima edizione, i due comici pugliesi Pio e Amedeo tornano alla guida del loro show di prima serata su Canale 5 con il nuovo titolo “Felicissima Sera – All Inclusive”, in onda a partire da venerdì 24 marzo 2023. Ma quali saranno gli ospiti di questa prima puntata della nuova edizione? Ecco di seguito le anticipazioni con ospiti e cast del programma.

“Felicissima Sera – All Inclusive” con Pio e Amedeo stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti del 24 marzo 2023

Andrà in onda venerdì 24 marzo 2023 la prima puntata della nuova edizione di “Felicissima Sera – All Inclusive”, show in onda in prima serata con protagonisti i due comici pugliesi Pio e Amedeo. Sul palco dello show, che torna con la seconda edizione dopo il successo ottenuto nel 2021 quando si intitolava semplicemente “Felicissima Sera”, si alterneranno la conduttrice Silvia Toffanin, la cantante Elisa, la conduttrice Michelle Hunziker, il cantante Gigi D’Alessio, la conduttrice e moglie di Amadeus Giovanna Civitillo e il cantante Zucchero.

Gli ospiti, tutti consapevoli che sul palco di “Felicissima Sera – All Inclusive” potrà accadere di tutto, hanno accettato di mettersi completamente nelle mani dei due irriverenti comici.

“Felicissima Sera – All Inclusive”: gli ingredienti dello show

L’edizione 2023 di “Felicissima Sera – All Inclusive” sarà di ben tre puntate, ciascuna delle quali sarà caratterizzata dalla presenza di artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità con i due conduttori comici, grandi coreografie con corpo di ballo, performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza e ironia.

Ascolti tv prima edizione

La prima edizione di “Felicissima Sera”, andata in onda nel 2021 con l’Italia ancora in piena pandemia da Covid, ha ottenuto un riscontro di pubblico con una media di ben 4.138.000 telespettatori con il 21.24% di share.