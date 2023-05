Il cantante Fedez è tornato da qualche settimana alla sua vecchia e buona abitudine di realizzare delle interessanti dirette sul suo profilo Instagram di prima mattina. Che sia la cucina, la camera da letto o il mega salone della dimora milanese, dove il cantante vive con sua moglie Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria, le dirette di Fedez sono ormai diventate un vero e proprio appuntamento fisso per i tanti follower che ogni mattina si collegano con il cantante, facendogli qualche domanda alle quali Fedez ha sempre risposto in maniera chiara e sincera su argomenti di vario tipo. In qualche rara occasione, alle dirette social di Fedez prendono parte anche Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria.

Fedez parla di The Ferragnez 3

Questa mattina il cantante come di consueto si è collegato con i suoi follower. Senza freni, quelli che ogni tanto impone la sua ormai mitica assistente Eleonora Sesana, che abbiamo imparato a conoscere tramite proprio le dirette di Fedez, il cantante ha annunciato la nuova collaborazione con gli Articolo 31 (e Annalisa, ndr). Già da qualche settimana si parla infatti che la nuova hit dell’estate firmata da Fedez avrebbe avuto come protagonisti gli Articolo 31 e Annalisa.

Fedez ha poi parlato di una probabile terza stagione della serie “The Ferragnez” in onda in questo periodo su Amazon Prime Video con la seconda stagione. Il cantante ha infatti dichiarato: “Credo si farà una terza stagione”. Il rapper rispondendo a una domanda ha poi parlato del disco di Emis Killa, dicendo: “Non ho fatto in tempo ad ascoltarlo”.

Luis Sal e la questione Muschio Selvaggio

I commenti alla diretta dei tantissimi di follower collegati erano per la maggior parte incentrati a quella che ormai è diventata la questione che riguarda il rapporto di amicizia tra Luis Sal e Fedez, e sulla mancanza del primo a “Muschio Selvaggio”, il seguitissimo podcast che da qualche mese Fedez sta conducendo da solo.

Il cantante è tornato sulla questione già qualche giorno fa durante una diretta dove aveva dichiarato che era stanco della situazione e che avrebbe voluto chiarire la questione da tempo, soprattutto per dare una spiegazione ai tanti fan che seguono il podcast.

Questa mattina, Fedez ha letto le tante richieste che i follower domandavano sulla faccenda, ma ha preferito non rispondere nemmeno a una domanda su Luis Sal. Il cantante infatti ha scelto, come spiegato di recente, di rispettare per il momento il silenzio che si è scelto di mettere in atto.

Fedez: sarò giudice a X-Factor

Su Muschio Selvaggio, Fedez si è sbilanciato parlando però di chi vorrebbe come ospite: “A Muschio Selvaggio vorrei intervistare i Blink e Ligabue. Da un anno lavoro per portare in studio Harry Stiles. Potrei riuscirci!” – Ha dichiarato il cantante. Fedez inoltre, questa mattina, ha confermato la sua presenza come giudice nella nuova edizione di X-FACTOR.