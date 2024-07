Ancora un ricovero in ospedale per Fedez. Il rapper ha voluto tranquillizzare i suoi fan, attraverso i social, spiegando perché si trova nella struttura sanitaria e cosa è successo. Scopriamo insieme le sue parole.

Fedez in ospedale, nuova emorragia interna: “Another one”

Questa volta è stato Fedez ad anticipare tutti gli organi di stampa e a pubblicare una storia in cui è in un letto di ospedale. Il rapper ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute e ha spiegato di aver avuto un nuovo malore. Già in passato, dopo l’operazione per un tumore neuroendocrino al pancreas, era stato ricoverato a causa di alcune emorragie interne. Ma cosa è successo ora?

Fedez sul suo profilo instagram, seguito da oltre 14 milioni di follower, ha postato una foto di lui su un lettino mentre fa il gesto della vittoria. Eloquente la didascalia: “Sono tipo Dj Khaled quando dice “Another One”, ma con le emorragie interne“. Il rapper ha provato a sdrammattizare sulle sue condizioni di salute facendo riferimento a DJ Khaled, pseudonimo di Khaled Mohamed Khaled, famoso disc jockey, iconico per la sua ‘Another one’. In un’altra storia ha poi specificato: “Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna“.

Non mancano le frecciatine a qualcuno che forse è stato assente: ”È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle“. Soltanto il giorno prima il rapper si era mostrato in uno studio di registrazione, poi il nuovo malore.

Fedez e i ricoveri post operazione

Dopo l’operazione per l’asportazione di un tumore avvenuta nel 2022, Fedez è ricorso più volte alle cure mediche. Come reso noto dall’Adnkronos, stamattina è stato sottoposto ad una gastroscopia per fermare la perdita di sangue. Lo scorso settembre invece, era stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, e operato, per un’emorragia interna causata da due ulcere.