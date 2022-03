Con una serie di video postati nelle stories di Instagram, il cantante Fedez ha annunciato di essere malato. Una malattia, come lui stesso ha dichiarato, che è stata presa in tempo. Fedez dice anche che dovrà sottoporsi a un determinato percorso medico. Il cantante e marito di Chiara Ferragni non ha fatto alcun accenno al tipo di malattia, ma ha dichiarato che quando questo periodo difficile per lui e la sua famiglia sarà passato, racconterà cosa gli è successo.

Fedez: quando la condivisione aiuta chi sta male e ha paura

Un gesto sicuramente forte quello di Fedez, che insieme a sua moglie ci ha abituato alla condivisione attraverso i social di ogni momento della loro vita. Il fidanzamento, il matrimonio, la nascita dei due figli Leone e Vittoria. Momenti di vita quotidiana per una delle coppie più celebri dello star system italiano, raccontati anche nella serie tv The Ferragnez. Ora però il momento è diverso, quello condiviso da Fedez attraverso i social è un momento difficile, e lui ha avuto la forza e il coraggio di condividerlo con i suoi follower.

Sicuramente c’è chi critica il gesto del cantante senza nemmeno domandarsi il perchè Fedez ha voluto condividere un momento così privato. Fedez non è sicuramente il primo tra i personaggi noti a condividere un momento difficile della propria vita attraverso i social. Non molto tempo fa era stata la showgirl Carolina Marconi a raccontare il periodo più buio della sua vita. Ebbene allora vogliamo trovare noi le parole per far capire ai soliti “leoni da tastiera” che attaccano la scelta di Fedez, l’importanza della condivisione di un momento così difficile e complicato.

Il dolore condiviso è un modo per esorcizzare

Quello che Fedez ha condiviso con il suo pubblico, non è un atto di protagonismo, quello è un atto di coraggio. Il coraggio di un ragazzo che si trova a combattere sicuramente con qualcosa che è più grande di lui e che spaventerebbe chiunque. Un giovane padre di famiglia che vede scorrere davanti ai suoi occhi tutta la sua vita e le sue certezze.

Di ragazzi che combattono ogni giorno contro il male il mondo è pieno, e Fedez questo lo sa bene. Fedez sa anche, che con quel suo messaggio potrà dare la forza ad andare avanti, a non arrendersi mai e a continuare a combattere, ai tanti giovani che si trovano nella sua stessa condizione di salute. Un messaggio e una condivisione che sicuramente aiutano chi sta male e ha paura.

Il messaggio di Fedez per dare forza a chi forza non ha

Quindi, l’unica cosa che vogliamo oggi dire a Fedez è: grazie per aver condiviso con noi un momento così difficile. Grazie per aver condiviso con noi le tue paure che sono le paure di tutti quelli che ogni giorno devono affrontare battaglie come quella che stai affrontando tu in questo momento.

D’altronde come diceva San Tommaso: “Il dolore se condiviso si dimezza. La gioia se condivisa si raddoppia”. In questo momento Fedez ha condiviso un momento di dolore, ma noi gli auguriamo ben presto di condividere un momento di gioia e di darci la notizia che questo brutto periodo sia solo un ricordo.

Forza Fedez o semplicemente Forza Federico.