Fedez è malato, il cantante attraverso le stories di Instagram annuncia ai suoi follower che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Fedez nei video postati in rete annuncia di avere un problema di salute.

Fedez è malato, il cantante in lacrime su Instagram

Un Fedez sconvolto, tremante e in lacrime, quello che appare nei video pubblicati sul suo profilo Instagram. Il cantante e marito di Chiara Ferragni ha scelto ancora una volta di condividere con i suoi tanti follower un momento della sua vita, forse il più difficile di sempre.

Il messaggio del cantante attraverso

La confessione di Fedez sui suoi problemi di salute arriva attraverso una story pubblicata su Instagram. Fedez scoppia in lacrime e assicura che in futuro racconterà tutto il suo percorso. “Faccio questo video per esorcizzare e tirar fuori un po’ di cose. Mi è stato trovato un problema di salute ma fortunatamente è stato trovato con tempismo. Il che comporta un percorso che dovrò fare e che mi sento di raccontare ma non ora, non in questo momento. Mi sentirò di raccontarlo in futuro perché leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. In futuro racconterò questa mia nuova avventura perché se questo racconto può dare conforto anche a una sola persona mi farà pensare che questa parentesi della mia vita può avere un’utilità. E così penso possa avere un senso che a tratti non si riesce a dare”.

Il messaggio di Chiara Ferragni

Anche Chiara Ferragni, moglie del cantante, ha parlato della malattia del marito e ha detto che Fedez ora ha bisogno della vicinanza delle persone che gli vogliono bene. Sul suo profilo social la Ferragni scrive: “L’amore della mia vita Fedez ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto”. Chiara Ferragni accompagna il messaggio con una bellissima foto che la ritrae insieme al marito e al loro primogenito Leone.