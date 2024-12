Grande anteprima di Sanremo 2025 può dirsi lo special-TV “Sarà Sanremo”, occasione in cui Carlo Conti presenta un emozionato Fedez e la sua canzone, tra i titoli delle 30 canzoni e i Big ammessi alla gara sanremese della Canzone. L’apparizione all’evento televisivo del rapper di “Cigno nero” registra, non a caso, un notevole volume di interazioni mediatiche. Complici le emozioni suscitate nei telespettatori, nel nuovo intervento, da parte dell’artista.

Fedez si conferma tra i 30 Big in gara a Sanremo 2025

Sale l’attesa generale dei fruitori di musica italiana, per il Festival di Sanremo previsto nel nuovo anno 2025. Questo, soprattutto per il momento che vede – nello speciale in onda il 18 dicembre 2024, Sarà Sanremo – Fedez confermarsi tra i 30 artisti previsti alla gara dei Big della Canzone. Nell’introdurre il suo brano “Battito”, l’ex consorte di Chiara Ferragni non ha lesinato un assaggio dell’opera.

Reduce dalla sentenza della separazione con l’influencer Chiara Ferragni, l’artista si impone così come il Big più influente, per il feedback del pubblico – in interazioni mediatiche – alle preview sanremesi. “È una moltitudine di cose. Una dicotomia di quella che vuole essere una canzone d’amore dedicata a una donna che è impersonificata dalla depressione”, fa sapere. Ed è così che per il cantautore si registra il momento della puntata-evento più virale, sui social.

fedez può piacere o non piacere ma qui stiamo parlando di empatia, che tutti dovremmo avere. pic.twitter.com/6urdQLNuAV — ✨𝘯𝘰𝘯𝘮𝘪𝘴𝘦𝘯𝘵𝘰𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰𝘣𝘦𝘯𝘦 ✨ (@nOntantObene) December 19, 2024

Il messaggio lanciato da Fedez desta, però, preoccupazione nei fan del cantautore e non solo. Tra gli internauti attivi sui social c’è chi teme che il beniamino sia in balia di un periodo difficile. In primis a fronte del matrimonio naufragato con l’ex Ferragni e i problemi di salute che lo hanno investito. Come la diagnosi di cancro che lo ha costretto a farsi operare per l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas.

può anche non piacere e negli ultimi mesi é sceso molto anche a me però sono seriamente preoccupato per la sua salute perché non sembra essere in forma. mi auguro che abbia tutto l’aiuto di cui ha bisogno❤️‍🩹 #Fedez pic.twitter.com/jNCS2rOelw — lorenzo⸆⸉ (@_arianaswift_) December 18, 2024

E non é tutto. Stando a quanto sostiene a mezzo media il giornalista Rai Domenico Marocchi, Fedez sarebbe stato l’unico artista – tra i 30 Big presentati alle anteprime di Sanremo 2025 – a uscire da una via secondaria. Probabilmente anche con l’intento di evitare di incontrare fan e telecamere, tra i potenziali fattori di stress dettati dal contesto.

Sanremo, tra conferme, debutti e ritorni…

Nella serata-evento della grande attesa per il festival -previsto in onda dall’11 al 15 febbraio 2024, sulle reti tv e streaming Rai, oltre a Fedez presenziano anche gli altri 29 artisti Big ammessi alla gara della canzone italiana. Il primo ad essere presentato è Francesco Gabbani, con ‘Viva la vita’, un brano che “è una celebrazione della vita in quanto tale”. Clara è tra i big con ‘Febbre’. Un brano che incarna il simbolismo della “vita che sale e scende”. Achille Lauro presenta ‘Incoscienti Giovani’, ispirata “a storie vere e parla di noi, giovani incoscienti”. Brunori Sas segna il debutto festivaliero con ‘L’albero delle noci’. Una canzone che “parla della gioia e della rivoluzione che porta una nuova nascita. Nascita e una rinascita”.

Shablo feat, Guè, Joshua e Tormento intendono portare la cultura dance al Teatro Ariston con ‘La mia parola’. Tra i grandi nomi attesi sul palco di Sanremo 2025 come concorrenti Big, c’è poi Giorgia, che torna al Festival con “La cura per me”: “L’Ariston mi emoziona come la prima volta -fa sapere l’interprete- e la cura per me è riuscire, attraverso la potenza di un sentimento, a concedersi l’evoluzione interiore”. Alla serata-evento presenzia poi Emis Killa con ‘Demoni’, un pezzo intimista “parla di una notte d’amore”.