Spalti gremiti all’Unipol Forum di Assago per l’atteso ritorno di Fedez in quello che per molti è il tempio della musica a Milano. Il rapper torna dopo anni con un concerto che vuole essere il grande ritorno live dell’artista. Un evento che è quasi un tributo a una carriera fatta di brani che hanno segnato la storia del cantante e perchè no, anche della musica italiana.

Concerto di Fedez al Forum di Assago 2025

Non il solito palcoscenico per Fedez, ma bensì una passerella rettangolare al centro del palazzetto che porta lo spettacolo e la musica al centro della scena, sotto gli occhi di tutti e da ogni angolazione, con il pubblico che abbraccia il cantante su tutti i lati del Forum.

Sul grande palco due pedane che si alzavano e si abbassavano in base alle esigenze di scena. Come la grande gabbia sospesa nel vuoto e su cui venivano proiettati i visual. Nessuna band ha accompagnato l’artista durante tutto lo spettacolo.

Le polemiche e le scuse a Sinner

Sul palco, Fedez ha affrontato le polemiche scaturite dal nuovo brano. “Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all’esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, quando una strofa non viene capita la colpa è di chi la scrive, l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa”.

Il riferimento è appunto a una strofa in cui Jannik Sinner, orgoglio italiano del tennis, viene definito dal cantante “un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Fedez, rivolgendosi al pubblico presente al Forum di Assago, ha ribadito le scuse: “È successo un putiferio, mi assumo tutte le responsabilità”.

La dedica a Fausto Cogliati, il saluto ai figli Leone e Vittoria, il riferimento Chiara Ferragni

Sugli spalti tantissimi sono i giovani presenti, ma anche tante famiglie con bambini, questo a testimoniare che nonostante i temi che spesso troviamo nei testi delle canzoni di Fedez, comunque il rapper è amato da grandi e piccini.

Fedez canta le hit del suo repertorio. Durante le esibizioni il rapper ha dedicato un brano al produttore musicale Fausto Cogliati, scomparso a gennaio di quest’anno. Commovente la dedica ai figli Leone e Vittoria, presenti sugli spalti, con le note di “Prima di ogni cosa”: “Questa è per voi, vi voglio bene”.

Un riferimento anche all’ex moglie Chiara Ferragni, con “Allucinazione collettiva”. “Le nostre vite vanno avanti ma la storia non si cancella. Non rinnegherò mai il legame che ha dato vita ai nostri splenditi figli. Ci sono nodi che non si sciolgono”.

I duetti con gli ospiti

Tanti gli ospiti che sono saliti sul palco per cantare con Fedez. Da Emis Killa che ha cantato con lui Sexy shop; a Marco Masini con cui ha cantato il duetto portato sul palco del Festival di Sanremo durante la serata delle cover Bella stronza. E poi ancora Orietta Berti che insieme a Fedez ha cantato Mille, e infine l’amica di lunga data Francesca Michielin con cui Federico ha eseguito Il cigno nero, Chiamami per nome e Magnifico.