Fedez sale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo durante la prima serata del Festival che segna il ritorno di Carlo Conti. Il rapper milanese è forse il nome più atteso in gara alla kermesse canora, visto anche le ultime vicende che lo hanno visto protagonista del gossip, ma anche di un periodo difficile a causa dei problemi di salute.

Fedez a Sanremo 2025 è tornato Federico

Quello di stasera è un Fedez sicuramente diverso, che si è spogliato degli abiti di scena, e mai come questa volta ha deciso di mettere tutto se stesso in un brano, ma anche in una esibizione che arriva dopo tanta tensione accumulata, soprattutto nelle ultime settimane, dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona e Chiara Ferragni.

Le sue dichiarazioni

Il rapper, ospite nel podcast “Pezzi” a poche ore dall’inizio del Festival, ha affrontato molti temi che lo riguardano da vicino. Il cantante ha spiegato che: «Non mi posso arrabbiare nel momento in cui l’errore viene da me. Quindi pago l’errore, un errore gravissimo. La cosa che mi spiace di più, ovviamente, è che tutta questa cosa possa aver ferito e danneggiato altre persone, oltre a me. E quindi non posso lamentarmi di una mia cavolata, anzi, più che una cavolata, di un mio errore gravissimo. Cioè l’aver parlato con chi poi ha raccontato. Anche se è un po’ più complessa di così».

«Diciamo che quando sei giù… Mi è capitato di essere in una situazione in cui ero molto preso emotivamente, e quando si è presi emotivamente si rischia di non capire nulla. In una mia fragilità mi sono aggrappato a questo ramo di speranza per cercare di riallacciare una relazione personale, aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare e poi è successo quello che sapete». Ha dichiarato Fedez.

Ma senza tornare ancora una volta nelle questioni prettamente gossippare, nei triangoli amorosi e nelle polemiche, Fedez, anzi, Federico ha ritrovato con questo festival la voglia di tornare a fare musica e non serie tv che mettono in piazza e sulla bocca di tutti la sua vita. Ha ritrovato la voglia di semplicità e non di riflettori puntati.

La musica come alleata

Un Federico Lucia consapevole che la musica è la sua più grande passione, quella coltivata in una stanzetta nella casa di Rozzano. Quella musica che lo accompagna da sempre e che sempre sarà dalla sua parte, come quell’amica fedele che mai lo tradirà, come ha fatto per tutti questi anni.

Quello che possiamo augurare a Federico è di trovare quel sorriso e quella serenità che forse da tempo gli mancano.