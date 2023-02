Il Festival di Sanremo 2023 è iniziato da soli due giorni ma ha già i suoi protagonisti, che attraverso le loro esibizioni riescono a far tremare la grande macchina organizzativa. Se durante la prima puntata a creare polemica è stata l’esibizione di Blanco che ha letteralmente sfasciato la scenografia floreale per un problema tecnico, nella seconda serata a gettare legna sul fuoco ci ha pensato Fedez dalla Costa Smeralda, la nave che si trova nelle acque di Sanremo.

Fedez a Sanremo 2023 contro Bignami e saluta il Codacons

Il cantate, ospite sulla nave della Costa Crociere, ha aperto il suo spettacolo attaccando la ministra Roccella e mostrando la foto di Bignami vestito da Hitler. Dopo la sua esibizione, Fedez, per sollevare da ogni responsabilità il direttore artistico Amadeus e la stessa Rai, si assume la responsabilità delle sue azioni. “Mi prendo la piena responsabilità di tutto quello che ho detto sull’esempio di quanto detto da Benigni sull’articolo 21 della costituzione. La Rai non ne sapeva nulla”, ha dichiarato il cantante sorridendo.

Le parole pronunciate da Fedez

Ecco di seguito le parole pronunciate da Fedez durante il suo freestyle.

Uno sciacallo un avvoltoio e un egocentrico entrano in un bar e il barista chiede “Ciao Fedez cosa ti preparo?”.

Il ritorno del coglione su una traccia, ma quello che nessuno lo ha mai detto in faccia

che è non è un fake che non fa i video con con la scaccia caccia.

Venite a prendere il perdono dalle mie braccia.

Scendo da un katamerano con la carta in mano

sono napoleone con la sindrome del nano

decido io quando venire però me lo preparo

come Matteo Messina Denaro,

secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin

free the nipple come Vittoria dei Maneskin.

Frate non sei primo in niente se non sei primo in fini,

nella vita tutto ha un prezzo pure lo streaming.

Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite,

meglio un vice ministro vestito da hitler.

Purtroppo l’aborto è uin diritto

ma non l’ho detto io ma un ministro.

Anche io dico cazzate ai quattro venti

ma non lo faccio a spese dei contribuenti,

perché a pestarne di merde sono un sperto

ciao codacons guarda come mi diverto.

Vabbè sdrammatizziamo ho avuto il cancro

e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto,

se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto

il ricordo di Gianluca che porto su questo palco.

Testo del brano “Problemi con tutti”

Ad affittare il mio castello non diventi re

Ma per karitè, faccio piovere

Sul tuo vino démodé

Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me

Sei Medioevo, non rinasci me

Mania, tatuato in policromia

Ho le vele quindi volo come Scampia

Troppo zucchero sotto la mia lingua

Vai via, vai via, vai via

Maresciallo suvvia, quella roba? Non mia

Permette la domanda, è mai stato alla Diaz?

Ok, non mi fido neanche della famiglia

Non bevo se è già aperta la bottiglia

Mi fanno le foto mentre muoio

(Ahi, ahi, ahi, ahi) Cristo, come devo fare?

(Ahi, ahi, ahi, ahi) io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù

Non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù

Per ogni bandito una macchina blu

Nella mia macchina i vetri non sono mai stati l’unica cosa fumè

Mi dici le cose cattive, abrasive

Ma dai, e mi fanno ridere

Sesso facile, col senso debole

Siamo tutti giochi di pote-

Il tuo corpo sopra il mio parquet

Sei venuta o solo lacrime?

Mi fanno le foto mentre muoio

(Ahi, ahi, ahi, ahi) Cristo, come devo fare?

(Ahi, ahi, ahi, ahi) Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù

Non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù

Non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù

Per ogni bandito una macchina blu

Video dell’esibizione di Fedez