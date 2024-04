Fedez si racconta a cuore aperto nell’intervista di Belve da Francesca Fagnagni per la prima volta. Il rapper ha confessato di aver tentato il suicidio giovanissimo fino alla recente crisi di matrimonio con Chiara Ferragni.

Fedez a Belve parla di Chiara Ferragni: “ha influito il caso Balocco nella crisi”

Fedez ospite di Belve per la prima volta da Francesca Fagnani ha parlato per la prima volta della crisi del matrimonio di Chiara Ferragni. Una crisi in cui ha avuto un certo peso anche la vicenda giudiziaria scoppiata con il caso del pandoro Balocco. Il pandoro-gate che lo scorso dicembre ha coinvolto Chiara Ferragni ha avuto ripercussioni non solo nella vita professionale della influencer ed imprenditrice digitale, ma anche nella sua vita privata. Alla domanda della Fagnani: «Ha influito il caso Balocco nella crisi?» il rapper ha replicato senza mezzi termini: «Sì, sì, sì».

La giornalista ha poi incalzato il rapper chiedendogli: «tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?» con la Fagnani che ha chiesto «posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?». In quel momento il rapper con le lacrime agli occhi ha aperto il suo cuore smentendo che la crisi sia dovuta a tradimenti o flirt. «Ecco mi fai subito smettere di piangere» – ha detto il rapper precisando – «perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa.. così di punto in bianco?».

Fedez a Belve: “Ho tentato il suicido a 18 anni”

Non solo durante la lunga ed attesissima intervista che Fedez ha rilasciato a Belve di Francesca Fagnani, il rapper ha anche confessato di aver tentato il suicidio da giovane. Una crisi giovanile ha spinto il cantante a tentare il suicidio: «ho tentato il suicido a 18 anni».

Infine il cantante ha parlato anche di politica e della crisi con l’amico e collega Luis Sal.