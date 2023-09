E’ un momento d’oro per Federico Quaranta, apprezzato conduttore televisivo e radiofonico. Saldamente al timone di Decanter su Radio 2 ormai dal lontano 2003, ora il genovese raddoppia sul piccolo schermo e viene promosso in prime time.

Oltre ad iniziare una nuova avventura con Linea Verde Bike, spin-off dello storico programma Linea Verde infatti, Quaranta prende anche il posto di Fabio Fazio su Rai Tre con Il provinciale-Il racconto dei racconti. Si parte Domenica 17 Settembre alle 21.20: ecco cosa c’è da sapere in proposito.

Il provinciale – Il racconto dei racconti: Federico Quaranta il prima serata al posto di Fabio Fazio

Come ben sapete, Fabio Fazio, insieme alle immancabili “spalle” Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, è appena “sbarcato” su Nove, dove condurrà la stagione 2023-24 del suo noto Che tempo che fa.

Per sostituire la trasmissione dopo 20 anni circa di successi, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di “promuovere” Il provinciale-Il racconto dei racconti. Dunque Federico Quaranta continuerà ad accompagnarci in alcuni dei luoghi più belli e significativi del nostro Paese, ma stavolta lo farà in prime time. Una bella soddisfazione, che premia l’impegno e la passione di tutti gli addetti ai lavori.

Le parole di Federico Quaranta

Intervistato dal settimanale TeleSette, Federico Quaranta si è dichiarato contento e soddisfatto del riconoscimento appena ottenuto. “Ci arriviamo dopo una lunga gavetta, con un grande risultato da parte di critica e pubblico e con un grosso bagaglio di esperienza” ha detto. E a proposito del compito per nulla facile di andare in onda nello spazio occupato a lungo da Fazio, con una certa umiltà ha dichiarato che “non abbiamo gli stessi budget e le stesse pretese, ma cercheremo di far bene”.

Dunque una bella sfida attende Quaranta e i suoi collaboratori a partire da Settembre, difficile certo, ma anche stimolante. E con un pubblico entusiasta, aggiungiamo noi, pronto a seguirlo e a sostenerlo in questa nuova ed avvincente avventura televisiva.