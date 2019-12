Federica Panicucci fa una gaffe a Mattino 5. Nella puntata di ieri, martedì 3 dicembre 2019, la conduttrice di Canale 5 ha scambiato il cognome del genetista Capra per un’offesa. In studio, Carmelo Abate ha commentato le ultime news sul caso dell’omicidio di Yara Gambirasio e la presentatrice ha reagito così in diretta tv: “Carmelo ti prego di non offendere nessuno“. Poi, una volta capito l’errore, una risata ha stemperato l’imbarazzo del caso e in trasmissione sono arrivate le scuse: “Mi devo scusare. Pensavo che tu lo stessi offendendo, invece si chiama veramente così. Chiedo scusa” le sue parole. Ecco il video Mediaset per rivedere il momento.