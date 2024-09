Si scaldano i motori per la partenza della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. A scendere in pista ci sarà anche Federica Nargi, ex velina di Striscia La Notizia. Ad affiancarla in questa avventura sarà Luca Favilla.

Federica Nargi, intervista alla concorrente di “Ballando con le Stelle 2024”

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. In merito a questa esperienza, ci ha raccontato:

“Ho sempre seguito il programma, sono una fan da quando ero piccola. E poi sono una grande appassionata di ballo e di tutto ciò che è spettacolo. Ringrazio Milly per avermi voluta e per avermi dato questa opportunità. Sicuramente non è stata una scelta facile essere qui perché la mia famiglia è a Milano. Sono qui perché voglio divertirmi, superare i miei limiti. In questo momento sentivo il bisogno di fare qualcosa che mi appassionasse”.

Stando ai pronostici, Federica Nargi è una delle favorite per la vittoria. L’ex velina di Striscia La Notizia dice di essere soddisfatta e invita le persone che la seguono a votarla per farla arrivare in finale. Sulle critiche e il rapporto con la giuria, ammette: “Non ho paura di nessuno in questo momento. Per il momento voglio godermi la prima puntata, poi ne riparleremo”.

Sicuramente Federica Nargi ha un rapporto stretto con il ballo. Dal 2008 al 2012 è stata velina di Striscia La Notizia:

“Quell’esperienza mi ha aiutato tantissimo perché da lì è iniziato il mio percorso. Anche a Striscia c’era una diretta in cui ballavamo ma qui è qualcosa di diverso perché è un ballo di coppia e ci vuole un’altra tecnica. Si deve creare una complicità anche con l’insegnante. A Striscia invece ballavo con Costanza e se sbagliavamo nessuno se ne accorgeva. In questo caso non mi preoccupo di sbagliare ma cercherò di eseguire al meglio la coreografia. E poi ovviamente non voglio mancare di divertirmi, di portare il sorriso in pista”.

Ma cosa le ha detto il marito Alessandro Matri in merito a questa partecipazione? Federica si fa ironica e dice: “Alessandro mi ha detto “vai e rimani lì il più possibile perché stiamo bene a casa”.