Far Away, il nuovo serial drammatico turco, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella quinta settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio.

Far Away, trame episodi al 3 luglio: il matrimonio tra Alya e Cihan inizia sotto una cattiva stella

Arriva il giorno delle nozze tra Alya e Cihan, ma il matrimonio inizia in un clima carico di tensione. Sahin non si presenta alla cerimonia, e quando Okan ciede spieazioni a Nare, quest’ultimo elude la domanda, adducendo l’assenza alla gravidanza a rischio.

Nel corso della cerimonia, Sadakat sorprende gli invitati dichiarando di aspettarsi prima possibile un erede maschio. La donna si mostra fin da subito determinata a controllare la vita dei novelli sposi, e dopo aver messo in evidente imbarazzo sia Alya che il piccolo Deniz, cerca di convincerli a condividere la stessa camera. Cihan però è di tutt’altro avviso, e lascia la stanza matrimoniale ad Alya trascorrendo la serata da Mine. Quest’ultima appare molto gelosa della nuova moglie.

Alya ostacolata da Sadakat nelle prossime puntate Far Away

La nuova condizione inizia nel peggiore dei modi per Alya, che il mattino successivo trova i suoi vestiti tagliati brandelli. Si tratta di un messaggio fin troppo chiaro che Sadakat le ha inviato per intimidirla, ma lei non è certo disposta a lasciarsi sopraffare dalla donna.

Alya – nonstante le intimidazioni – annuncia di essere pronta a riprendere la professione medica. Sadakat a quel punto può solo intervenire contattando i vari ospedali e facendo in modo che nessuno di loro si mostri disposto ad assumerla. In questo modo spera di costringerla a cercare lavoro nella struttura in cui lavora anche Mine.

Cihan scopre qualcosa su Ecmel: news Far Away

Demir ed Ecmel hanno un piano per incastrare Cihan e Nadim nel corso di una spedizione futura. Nel frattempo, Alya e Cihan si recano in un centro commerciale, dove incontrano Sahin e Nare. L’incontro casuale genera uno scontro abbastanza duro tra Cihan e il cugino.

In seguito Cihan parla con Hasan, e proprio grazie alle sue rivelazioni scopre qualcosa sul passato di Ecmel. Il giovane viene a sapere che fu Sadakat che – con un complotto ben orchestrato – riuscì a mandare Ecmel dietro le sbarre e a permettere a lui di assumere la guida della famiglia Albora. Cihan affronta la madre, che nega che dietro a questa mossa vi fossero altri sentimenti più complessi, ma lui non le crede.

Nel frattempo Alya trova molte difficoltà ad adattarsi alla vita nella villa, anche a causa delle continue interferenze di Sadakat nell’educazione di suo figlio Deniz. La protagonista sogna di riuscire ad allontanare il bambino da quell’ambiente, e di poter vivere con lui un’esistenza normale grazie a un lavoro che le permetta di essere indipendente. La sua speranza sembra trovare uno spiraglio quando viene contattata dall’ospedale Yonca per un colloquio di lavoro. La attende però un’altra sorpresa quando scopre che la struttura appartiene a Demir.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

La sirtuazione precipita quando la gendarmeria intercetta una spedizione degli Albora e Necmi – per evitare ulteriori conseguenze – è costretto a farsi arrestare. Tutto questo porta a ipotizzare che tra gli uomini di Cihan possa esserci una talpa.

L’uomo ne discute con Alya, che messa alle strette confessa di aver denunciato lei il traffico illegale. Cihan è sconvolto, ma decide comunque di proteggerla, imponendole però le sue condizioni. Alya deve decidere se lasciare la villa senza Deniz oppure accettare le reole della sua famiglia.

Intanto Alya porta avanti il suo lavoro all’ospedale Yonca, finché non trova ad attenderla Sadakat che minaccia sia lei ce il direttore sanitario. L’influenza degli Albora non tarda a farsi sentire, e molte pazienti rifiutano di farsi curare dalla giovane.

Ecmel ordina a Sahin di uccidere Hasan. Il ragazzo gli punta la pistola contro, ma si blocca grazie alle suppliche di Nare, che lo implora in nome del loro amore. Quando Kaya scopre l’accaduto, vuole affrontare il cugino. La tensione rischia di esplodere, ma Cihan arriva in tempo per riportare il fratello a casa.