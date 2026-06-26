Mediaset accende i riflettori su un tema sempre più centrale nella vita quotidiana: il rapporto con i social media e la necessità di utilizzarli in modo consapevole, equilibrato e responsabile.

Dal 28 giugno al 4 luglio 2026, il Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi lancia la nuova campagna di sensibilizzazione “C’è molto di più oltre lo schermo”, realizzata nell’ambito del progetto Mediaset per il Futuro.

L’iniziativa vuole invitare il pubblico a riflettere sul tempo trascorso online e sull’importanza di non sostituire con lo schermo le relazioni, le esperienze e i momenti della vita reale.

“C’è molto di più oltre lo schermo”: il messaggio della campagna Mediaset

Il claim scelto da Mediaset, “C’è molto di più oltre lo schermo”, sintetizza il cuore del progetto: i social media possono essere strumenti utili per informarsi, comunicare, condividere contenuti e mantenere i contatti con le persone, ma non devono prendere il posto delle esperienze quotidiane fuori dal digitale.

La campagna invita quindi a trovare un equilibrio tra connessione e vita reale, promuovendo una maggiore attenzione al benessere digitale e alle abitudini di utilizzo delle piattaforme social.

Un messaggio rivolto a tutte le fasce di pubblico, in particolare a chi vive il digitale in modo sempre più costante e continuativo durante la giornata.

Dove sarà visibile la campagna Mediaset per il Futuro

L’iniziativa sarà diffusa attraverso una campagna crossmediale che coinvolgerà tutti i canali del Gruppo Mediaset, le piattaforme social, la radio, i circuiti Digital Out of Home e il sito dedicato di Mediaset Infinity.

La comunicazione sarà quindi presente sia in televisione sia negli spazi digitali e urbani, con l’obiettivo di raggiungere il pubblico in diversi momenti della giornata e ricordare che la tecnologia può essere una risorsa, purché utilizzata con consapevolezza.

Mediaset per il Futuro e l’impegno per il benessere digitale

La nuova campagna si inserisce nel percorso di responsabilità sociale di Mediaset per il Futuro, il progetto con cui l’azienda promuove iniziative dedicate a temi di rilevanza sociale, culturale e civile.

Con “C’è molto di più oltre lo schermo”, Mediaset ribadisce il proprio impegno nel favorire una cultura digitale più equilibrata, capace di valorizzare le opportunità offerte dai social senza perdere di vista il ruolo delle relazioni dirette, della socialità e delle esperienze vissute lontano dai dispositivi.

L’obiettivo è semplice ma attuale: ricordare che dietro e oltre ogni schermo esiste una realtà fatta di persone, incontri e momenti da vivere