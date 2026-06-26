Warner Bros. Discovery e Amadeus hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che avrebbe legato il conduttore alla media company internazionale per altre due stagioni televisive.

Si conclude così il percorso professionale iniziato nel 2024, quando Amadeus aveva scelto di approdare sul Nove per una nuova fase della sua carriera, con progetti collocati sia in prima serata sia nella fascia dell’access prime time.

Amadeus e Warner Bros. Discovery, risoluzione consensuale del contratto

L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale con cui Warner Bros. Discovery ha comunicato la chiusura consensuale del rapporto con Amadeus.

Nel corso dei due anni di collaborazione, il conduttore è stato impegnato nella realizzazione di diversi programmi per il Nove. L’accordo mette dunque fine in anticipo al contratto che avrebbe previsto altre due stagioni televisive insieme al gruppo.

Nel comunicato non vengono indicati dettagli sulle ragioni dell’intesa né eventuali nuovi progetti futuri del conduttore.

Le parole di Alessandro Araimo

Warner Bros. Discovery ha ringraziato Amadeus per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e il contributo offerto insieme alla sua squadra nella realizzazione dei progetti del gruppo.

“Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità”, ha dichiarato Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe.

“Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”, ha aggiunto Araimo.

La replica di Amadeus

Anche Amadeus ha voluto sottolineare il clima di rispetto reciproco che ha accompagnato la decisione.

“Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca, e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”, ha dichiarato il conduttore.

La risoluzione consensuale chiude quindi un capitolo importante per entrambe le parti, lasciando aperti gli interrogativi sul futuro televisivo di Amadeus e sulle prossime strategie del Nove.