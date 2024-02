È sempre Dargen D’Amico a guidare il Fantasanremo 2024 dopo la terza serata del Festival di Sanremo. Il gioco, parallelo alla gara, ha visto i big cercare di ottenere quanti più punti possibili per aiutare chi li ha schierati e scelti nella propria formazione. Abbiamo visto quindi molte matite e scope, ma perché?. Scopiamolo insieme e vediamo la classifica.

Fantasanremo 2024, la posizione dei cantanti dopo la terza serata con i bonus matita e scopa

Se ieri a vincere per radio e televoto è stata Angelina Mango, il Fantasanremo per ora ha un re indiscusso: Dargen D’Amico. Nonostante il cantante ieri non si sia esibito, ha comunque conquistato punti che gli hanno fatto consolidare il primato. I fan più attenti avranno notato molti artisti salire sul palco dell’Ariston con una matita e una scopa. Il motivo è semplice: erano tutti bonus per il Fantasanremo. Quello della matita è un bonus molto particolare di 20 punti, voluto direttamente dall’Unione Europea per sensibilizzare tutti a votare alle prossime elezioni:

“La matita è simbolo della democrazia e ci ricorda l’importanza di un diritto che abbiamo tutti e che non dobbiamo sprecare: il diritto di voto. Ricorda al tuo cantante preferito di portare una matita sul palco perché se vince la democrazia vinciamo tutti!“.

#UsailTuoVoto a #FantaSanremo ✏️ 🎶🇪🇺Bonus speciale @europarl_it e @europainitalia : portare una matita sul palco! La matita è simbolo di democrazia e del diritto di voto in vista delle #europee2024. Invita i tuoi cantanti preferiti a portarla sul palco di #Sanremo2024 oggi! pic.twitter.com/fL0uoCZAV5 — Parlamento europeo (@Europarl_IT) February 8, 2024

Le elezioni per il Parlamento Europeo si svolgeranno a giugno 2024, e molti cantanti hanno accolto l’appello portando e scambiandosi una matita. Altri hanno portato la scopa di Morandi (altri 10 punti) che ricorda quando il cantante salì sul palco aiutando a pulire dai fiori distrutti post esibizione di Blanco. Ma ci sono stati anche i LaSad che hanno usufruito del bonus Piero Pelù, rubando una borsetta in platea. Quella in questione era di Giulia Salemi, presente con un abito rosso. Nessun punto bonus invece per il bacio tra i Negramaro ed Emma Marrone dato che valgono solo se un bacio viene dato ad una persona del pubblico (come fece Rosa Chemical con Fedez). Si è trattato quindi di un gesto di pura amicizia tra i due.

I punti del Fantasanremo vengono assegnati seguendo un regolamento: dalla scelta dell’outfit ad indossare accessori o lanciare messaggi di pace. La FIF, la Federazione Italiana Fantasanremo, riguarda tutte le esibizioni dei 15 big in gara e dei 15 presentatori-cantanti e comunica i punteggi. A guidare la classifica del Fantasanremo dopo la terza serata c’è sempre Dargen D’Amico che ha fatto incetta di bonus con ben 295 punti.

I primi cinque al Fantasanremo, terza serata

Al primo posto si classifica Dargen D’Amico con 295 punti: Bonus Dargen, indossa occhiali da sole +5 pt; Artista presentato da ospite +10 pt; Parolacce +10 pt; Si esibisce con e/o dirige la FantaSanremo Orchestra +20 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; Diretta social con @fantasanremo +10 pt; Bonus Parlamento Europeo e Commissione Europea: porta una matita sul palco +20 pt

Secondo posto a pari merito per LaSad e i Negramaro con 240 punti.

La Sad: Bonus Dargen: indossa occhiali da sole +5 pt; Bonus Truppi: indossa una canottiera +10 pt; Bonus Pelù: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico +20 pt; Bonus Rkomi: scapezzolata +20 pt; Ombelico in bella vista +5 pt; Performer +15 pt; Scende in platea +15 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Ultimo artista a esibirsi +10 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; Si esibisce dopo l’una +10 pt; Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra +10 pt; Bonus Parlamento Europeo e Commissione Europea: porta una matita sul palco +20 pt; Dimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo -10 pt

Negramaro: Bonus Dargen: indossa occhiali da sole +5 pt; Bonus Ariete: indossa un cappello +5 pt; Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra

+10 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Si esibisce con e/o dirige la FantaSanremo Orchestra +20 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; L’artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara +20 pt; Outfit total black +10 pt; Si esibisce dopo mezzanotte +5 pt; Diretta social con @fantasanremo +10 pt; Disegna i baffi su un proprio manifesto (ad esempio quello del tour) per le vie di Sanremo +10 pt; Bonus Parlamento Europeo e Commissione Europea: porta una matita sul palco +20 pt

Quarta BigMama con 218 punti: Bonus Emma: indossa una corona o una tiara +10 pt; Artista presentato da co-conduttore +5 pt; Si esibisce con e/o dirige la FantaSanremo Orchestra +20 pt; Outfit total black +10 pt; Palpatina o toccatina portafortuna alla statua di Mike Bongiorno +10 pt; Disegna i baffi su un proprio manifesto (ad esempio quello del tour) per le vie di Sanremo +10 pt; Selfie o foto con le luminarie di Sanremo omaggio a Toto Cotugno +10 pt; Bonus Parlamento Europeo e Commissione Europea: porta una matita sul palco +20 pt

Quinta Emma con 215 punti: Bonus Dargen: indossa occhiali da sole +5 pt; Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione +10 pt; Si esibisce con e/o dirige la FantaSanremo Orchestra +20 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; L’artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara +20 pt; Diretta social con @fantasanremo +10 pt; Bonus Parlamento Europeo e Commissione Europea: porta una matita sul palco +20 pt

La classifica dei 30 cantanti dopo la terza serata

Molti cantanti sono a pari punti. L’ordine è dato dalle loro iniziali in attesa dei punteggi delle altre serate. Ecco la classifica dei cantanti al Fantasanremo dopo la terza serata.