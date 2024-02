Il Fantasanremo 2024 per il momento sembra avere già un vincitore dopo la prima e la seconda serata, in onda il 6 e il 7 febbraio su Rai1. Il gioco, parallelo alla gara, ha visto i big cercare di ottenere quanti più punti possibili per aiutare chi li ha schierati e scelti nella propria formazione. Vediamo la classifica.

Fantasanremo 2024, la posizione dei cantanti dopo la seconda serata

Se ieri le radio e il televoto hanno decretato la top five della seconda serata del Festival di Sanremo, i fan attendono con ansia anche un’altra classifica: quella del Fantasanremo 2024. Per quest’edizioni si è registrato un vero boom: sono stati oltre 2 milioni e mezzo gli italiani che si sono iscritti con oltre 4.2 milioni di squadre e 492 mila leghe. L’artista più scelta (anche come capitano, i cui punti valgono doppio per la serata finale) è stata Emma con più di 1.2 milioni di preferenze. La cantante infatti vinse a mani bassi il Fantasanremo quando partecipò al Festival due anni fa. Molti però hanno puntato anche su Annalisa, i Santi Francesi, Loredana Bertè e Angelina Mango.

I punti vengono assegnati seguendo un regolamento: dalla scelta dell’outfit ad indossare accessori o lanciare messaggi di pace. Il team del Fantasanremo con la FIF, la Federazione Italiana Fantasanremo, ha così riguardato tutte le esibizioni dei 15 big in gara e dei 15 presentatori-cantanti e stilato la classifica ufficiale della prima serata. A guidare la classifica del Fantasanremo c’è sempre Dargen D’Amico che ha fatto incetta di bonus con ben 215 punti.

I primi cinque al Fantasanremo, seconda serata

Al primo posto si classifica Dargen con 215 punti: Bonus Dargen: indossa occhiali da sole +5 pt; Bonus Rosa: bacia una persona del pubblico +10 pt; Artista presentato da co-conduttore +5 pt; Performer +15 pt; Scende in platea +15 pt; Parolacce +10 pt; Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione +10 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra +10 pt

Secondo posto per Loredana Bertè con 145 punti: Punti piazzamento in top five della classifica di serata +20 pt; Artista presentato da co-conduttore +5 pt; Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione +10 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Standing ovation parziale del pubblico dell’Ariston +10 pt; Outfit piumato +10 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; Si esibisce dopo mezzanotte +5 pt; Artista che rimane più a lungo sul palco +10 pt; Non scende nessuna delle due scalinate dell’Ariston (pre-esibizione) -5 pt

Terzo posto per BigMama con 123 punti:Bonus Elettra: twerking +10 pt; Bonus Morandi: scopa sul palco +18 pt; Artista presentato da co-conduttore +5 pt; Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione +10 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Dedica la canzone a un familiare, amico o partner +10 pt; Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra +10 pt; Diretta social con @fantasanremo +10 pt; Inciampo sulla scalinata (pre-esibizione) -20 pt.

Quarto posto per Emma con 120 punti: Artista presentato da co-conduttore +5 pt; Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra +10 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; Dedica la canzone a un familiare, amico o partner +10 pt; Outfit total black +10 pt; Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra +10 pt

Quinto, ormai in tutte le classifiche, Mahmood con 118 punti: Punti piazzamento in top five della classifica di serata +20 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Outfit total black +10 pt; Pantaloni a zampa +15 pt

La classifica dei 30 cantanti dopo la seconda serata

Molti cantanti sono a pari punti. L’ordine è dato dalle loro iniziali in attesa dei punteggi delle altre serate.