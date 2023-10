Riparte la quarta edizione di Fame d’amore, la docu-serie sui disturbi alimentari e mentali dei giovani. La terza rete nazionale torna a parlare di anoressia, bulimia, dipendenze da cibo e non solo, in un programma a metà tra il talk e la docu-serie.

Fame d’amore, format e data della docuserie sui DCA

Dopo le prime due edizioni torna Fame d’amore, la docuserie incentrata sulla piaga sociale dei disturbi alimentari . Il programma – in onda su RaiTre a partire da domenica 8 ottobre alle 23.00 – vedrà ancora una volta Francesca Fialdini come conduttrice.

La padrona di casa ospiterà ad ogni puntata 3/4 ragazzi, per indagare con loro sui malesseri che li accompagnano e capire quanto i protagonisti hanno capito le loro sofferenze. Come nelle precedenti edizioni la Fialdrini incontrerà anche familiari e amici delle giovani “vittime” di problemi emotivi e psicologici, e approfondirà ogni caso con psichiatri, psicologi e terapeuti che – con il loro sapere scientifico – cercheranno di indicare la strada per uscire dal tunnel. Il percorso di guarigione – se affrontato nella maniera giusta – può portare al totale recupero fisico e psicologico.

Obiettivo sociale del programma

Il disagio mentale è quasi sempre prerogativa dell’età giovanile e tende a manifestarsi entro i 25 anni d’età. Un trauma o una situazione familiare complessa possono portare a un disagio interiore dal quale può risultare difficile uscire senza aiuto. Tuttavia chi soffre di questi disagi non li manifesta quasi mai a nessuno, neanche ai propri familiari e agli amici.

La giornalista e conduttrice toscana si sforza di comunicare ai giovani che non c’è niente di cui vergognarsi, spronandoli a parlare del loro problema perché solo così potranno trovare una soluzione e tornare a essere quelli di un tempo.

Fame d’amore 2023, quante puntate?

Il programma prevede otto puntate in tutto, che andranno in onda ogni domenica a partire dall’8 ottobre in seconda serata, ed è prodotto da Rai Approfondimento in collaborazione con Ballandi.