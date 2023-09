Max Giusti torna in prima serata su Rai2 da lunedì 18 settembre con “Fake Show – Diffidate dalle imitazioni”, il nuovo comedy show ideato dallo stesso conduttore e realizzato da Endemol Shine Italy e Direzione Intrattenimento Prime Time. Un nuovo format televisivo chiamato a celebrare il tanto variegato mondo delle imitazioni con la presenza fissa di due fuoriclasse: Francesca Manzimi e Claudio Lauretta.

Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, il format del comedy di Rai2 e i primi ospiti

Prove individuali, ma anche di coppia e gruppo che vedranno gli ospiti confrontarsi con imitazioni di personaggi famosi, ma anche suoni, balli, rumori e tanto altro. Tra le novità di questo comedy show la presenza dell’intelligenza artificiale , generatore imprevedibile di tante situazioni.

Durante le cinque puntate non mancheranno grandi ospiti del mondo dello spettacolo pronti a divertire e a condividere il palcoscenico con l’istrionico conduttore ed imitatore. Svelati gli ospiti della prima puntata di lunedì 18 settembre 2023: Filippo Bisciglia, Rossella Brescia, Valeria Graci, Peppe Iodice, Luca e Andrea dei Panpers. Nelle prossime puntate ospiti anche: Alessandro Borghese, Gabriele Corsi, Valeria Graci, Carolina Rey, Fabio Caressa, ma il padrone di casa in conferenza stampa anticipa: “non volevamo i soliti ospiti Rai, ma anche volti nuovi per essere originali. C’è un livello di ospiti altissimo livello, ma ho avuto anche dei no. Posso dirvi che abbiamo degli ospiti internazionali”.

Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, le dichiarazioni in conferenza stampa a Milano

Noi di SuperGuida Tv abbiamo partecipato alla conferenza stampa di presentazione del comedy show negli studi M2 di Milano. Il primo ad intervenire è stato Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time:

Il file rouge del palinsesto di Rai2 è orientata all’intrattenimento leggero e divertente, alla comicità. Siamo veramente contentissimi di lanciare questo nuovo programma di intrattenimento leggero rinnovato nei titoli e nella formula. Una formula orientata alla leggerezza, al ridere e sorridere tutti insieme. Un grazie a Max Giusti, è un titolo nuovo che rientra tra le sperimentazioni.

Poi è la volta di Fabio Di Iorio, Vice Direttore Intrattenimento Prime Time:

E’ un programma particolare. Endemol ci ha proposto l’idea di un programma pilota e ci stiamo lavorando da mesi. Con Endemol si lavora bene, facciamo molti programmi insieme. In questi mesi la collaborazione è stata stretta e proficua.

Leonardo Pasquinelli, CEO Endemol Shine Italy produttore del comedy show ha dichiarato: “la novità è andare a lavorare sul mondo dell’imitazione che ha portato grande successo alla televisione italiana da decenni. Da un po’ mancava un programma che fosse interamente basato su questo tipo di esercizio artistico. E ci è sembrato giusto parlarne con Max per la sua storia, perché è un ottimo imitatore, oltre a essere un grande intrattenitore e conduttore, e insieme a lui e agli autori e ai nostri ragazzi del Format Department, abbiamo lavorato sulla creazione di un pilot, a giugno, sul quale abbiamo investito autonomamente. Lo abbiamo fatto vedere a Fabio Di Iorio e poi Marcello Ciannamea ci ha detto che saremmo andati in onda a settembre.

Devo dire che sono stati fatti diversi miracoli su questo format, che lo è dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista della capacità di aggregare risorse artistiche di livello, come avrete modo di vedere, ma anche dal punto di vista tecnico, perché questo studio è stato realizzato in tempi record. C’è stato uno sforzo produttivo enorme: da parte nostra, degli autori e del Centro Produzione Rai di Milano. Quello che possiamo garantire è che si ride, si ride molto. Ed è l’obiettivo che avevamo, ovvero quello di rinsaldare il patto con il pubblico di Rai2 che ci segue, per quanto ci riguarda, anche con Stasera Tutto è possibile.

Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, le dichiarazioni di Max Giusti in conferenza stampa

Grande entusiasmo da parte Max Giusti, il conduttore ed imitatore che torna su Rai2. In conferenza stampa ha dichiarato:

Sono molto felice di tornare a casa. Sono molto contento, emozionato, è tutto molto magico. Ho bisogno di sentirmi a casa, sia la Rai che Endemol mi han dato tutto quello che mi serve per il programma. E’ un programma strano, leggero, di grande divertimento, ma ha una sola particolarità: è tutto scritto. E’ un programma che ha bisogno di 4-5 giorni di prove per essere realizzato, una creatura del tutto nuova. Questa è la vera particolarità: oltre alla narrazione, l’obiettivo è giocare, divertirsi con tutto ciò che è falso. A volte farete fatica a distinguere il vero dal falso.

Non solo sul format ha anticipato:

Gli ospiti dovranno giocare ad essere MAI se stessi, replicare dei personaggi, canzoni, suoni, rumori. Se vuoi venire a Fake Show devi metterti in gioco. Gli ospiti entreranno in dei mondi diversi, in una stanza immersiva dove potremo creare lo studio di qualsiasi programma televisivo naturalmente giocando con il titolo”.

Il conduttore è consapevole della grande sfida degli ascolti dovendosi scontrare con “Grande Fratello 2023” su Canale 5 e la nuova stagione di Imma Tataranni su Rai1, ma ha grandi speranze e fa un appello ai vertici Rai:

Noi siamo un programma assolutamente nuovo, artigianale. Quello che vorrei chiedere per Fake Show dateci un pò di tempo, so già che quando vedrà la terza, vorrei e spero che questo programma abbia la forza di ricevere tanta forza e fiducia per poter migliorare.

Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, le parole di Francesca Manzini e Claudio Lauretta

Ospiti fissi di tutte le cinque puntate di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, due numeri uno dell’imitazione. La prima è Francesca Manzini, presenza fissa del comedy show, che ha spiegato il suo ruolo:

Io e Claudio Lauretta saremo il jolly di Max, la sua garanzia, la sua ancora di salvezza, tutto ciò che può essergli utile. Ci divertiamo tanto, voglio ringraziare Paolo Mariconda, l’autore di questo programma. Non mi spaventa il discorso dell’Intelligenza artificiale, non mi spaventa la tecnologia, il nuovo che avanza come tutte le cose nuove ha bisogno del vecchio”. Poi anticipa alcune delle imitazioni che vedremo nelle varie puntate: ci sarà Mara Venier, Ilary Blasi, Loredana Bertè.

Infine le parole di Claudio Lauretta felicissimo dell’invito dell’amico Max Giusti:

Voglio ringraziare l’amico Max che mi ha coinvolto in questo progetto. Sono felice di far parte di un progetto nuovo. Ho accettato subito visto che le imitazioni sono quello che amo fare di più nella mia vita.

L’appuntamento con Fake Show – Diffidate dalle imitazioni è da lunedì 18 settembre 2023 in prima serata su Rai2.