Nuovo appuntamento con le interviste di Marco Marra su Rai3. Questa settimana a “La mia passione” arriva Fabrizio Moro pronto a raccontarsi tra vita professionale e privata, tra i cosiddetti momenti alti e bassi. Ecco tutte le anticipazioni.

La Mia Passione su Rai3: ospite Fabrizio Moro

Sabato 6 luglio 2019 appuntamento alle ore 20.30 su Rai3 con “La mia Passione“, il programma di interviste condotto da Marco Marra che questa settimana incontra Fabrizio Moro.

Il cantautore romano è pronto a raccontarsi a 360° tra lavoro e vita privata ripercorrendo anche alcuni dei momenti più importanti della sua vita che l’hanno portato ad essere l’artista amato che è diventato. La musica entra nella vita di Fabrizio sin da ragazzino; una passione che lo spinge anche a superare una serie di paure e timidezze comuni a tutti gli adolescenti.

Fabrizio si commuove durante l’intervista raccontando a Marco Marra quanto sia stato importante per la sua formazione artistica e personale vivere nel quartiere di San Basilio a Roma. Qui ha mosso i primi passi e proprio qui ha incontrato la musica. Proprio dal quartiere di San Basilio di Roma è partito per inseguire il suo sogno: fare musica.

Fabrizio Moro canzoni: da “Pensa” a “Figli di nessuno”

Nel 2007 approda al Festival della Canzone Italiana di Sanremo gareggiando nella categoria Nuove Proposte. A volerlo fortemente è Pippo Baudo che sin dall’inizio crede nella potenza di “Pensa“, il brano con cui trionfa a Sanremo Giovani.

Una canzone d’autore che parla di lotta alla mafia e alla violenza. Un successo improvviso per Fabrizio che vince la categoria Nuove Proposte e il Premio della Critica, anche se non mancano le difficoltà e i cosiddetti momenti di buio. Momenti che lo stesso Fabrizio è riuscito a superare solo grazie alla musica.

Oggi Moro è uno degli artisti più acclamati del panorama italiano al punto da riuscire ad esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma. Un successo che si avvera per il cantautore romano che ha detto: ”

…un posto in cui ho sempre sognato di suonare, un posto in cui ho visto Ligabue, in cui ho visto Vasco, in cui ho visto Renato Zero, cioè tutti i miei maestri, le mie guide. Le ho viste lì. E quando andavo a vedere i loro concerti pensavo chissà se un giorno riuscirò a suonare anche io qui….

La definitiva consacrazione arriva nel 2018 quando Fabrizio Moro torna in gara al Festival di Sanremo 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente” interpretato in coppia con Ermal Meta. Il brano conquista critica e pubblico vincendo la kermesse lanciandolo definitivamente nell’olimpo della musica italiana. Recentemente Moro ha pubblicato un nuovo album di inediti dal titolo “Figlio di Nessuno” che racconta così:

uno sguardo verso il suo passato a volte difficile e doloroso – che forse non tutti hanno compreso – ma sempre proteso verso il futuro, verso la vita.