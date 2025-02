Libreria Mondadori a Roma in Via Cola di Rienzo, ore 16.00, è atteso Fabrizio Corona per la presentazione del suo libro “La grande menzogna“. In poche ore, la sala si riempie di giovanissimi ma anche di adulti, curiosi di scoprire quale bomba lancerà stavolta l’ex re dei paparazzi. Alle 16.20, Corona si siede sullo sgabello e inizia a rispondere alle domande dei presenti.

Fabrizio Corona: le dichiarazioni alla presentazione del libro “La grande menzogna”

Noi di SuperGuida TV eravamo presenti all’incontro nel corso del quale Corona è tornato a parlare di Fedez e della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Negli ultimi giorni c’è chi ha ipotizzato un ritiro del cantante dalla gara dei big. “Troppo gossip”, questa la motivazione che potrebbe spingere Fedez a fare un passo indietro. Fabrizio Corona alla nostra domanda su un possibile abbandono ha prontamente smentito: “Si tratta di una grandissima cavolata messa in giro da un pazzo psicopatico emarginato dalla società. Non è assolutamente vero”.

Nonostante Corona abbia svelato dettagli intimi e personali che riguardano il rapper e influencer, il loro rapporto non è stato intaccato. L’ex re dei paparazzi non prova alcuna rabbia nei confronti di Fedez che pur in una storia Instagram aveva ammesso di aver fatto un errore a confidarsi con lui. Corona ribatte: “Fedez è un amico mio, punto e basta“.

Durante l’evento di presentazione, qualcuno del pubblico ha chiesto a Corona come facesse a profetizzare la vittoria di Fedez al Festival di Sanremo. A questa domanda, l’ex re dei paparazzi ha risposto con ironia: “Perché io glielo farò vincere“. Poi ha aggiunto: “Sono sicuro all’80%. Se la puntata di martedì va come deve andare e lui fa quello che deve fare ha la vittoria in tasca. Poi certo dipende da come starà sul palco perché non ci sarò io. In questo periodo gli ho detto che ad ogni azione da parte di qualcuno corrisponde una reazione. Ogni reazione deve essere calcolata e studiata per ottenere determinate cose. Lui ha la possibilità che la gente non lo voti per tutto quello che sta uscendo fuori su di lui. Dopo tutto quello che è successo Fedez sul palco dovrà essere in grado di convincere gli spettatori a votarlo. Io credo che lui abbia questo talento e che potrebbe farcela”.

Fabrizio Corona ha poi fornito qualche anticipazione sulla prossima puntata di Falsissimo: “Il vero grande amore di Fedez è stata Angelica Montini. Il vero amore di Chiara è lei stessa ma si parlerà anche di vari tradimenti. Questa puntata sarà più bella di quella precedente, ci sono cento cose più gravi”.