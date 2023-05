Sta per approdare sul piccolo schermo il consueto appuntamento con il meglio della musica europea, pronto a sfidarsi all‘Eurovision Song Contest 2023. La kermesse canora, giunta alla sessantasettesima edizione, si terrà a Liverpool, in Inghilterra, Paese classificatosi secondo lo scorso anno.

Nel 2022 infatti, era stata l’Ucraina ad aggiudicarsi la vittoria con la Kalush Orchestra, ma la guerra che la sta dilaniando da oltre un anno non ha consentito, ovviamente, che essa potesse organizzare la gara. Per questo, come si vede già nel logo contrassegnato dai colori giallo e blu della sua bandiera, l’Eurovision 2023 vuole dimostrare vicinanza e solidarietà al Paese invaso dalla Russia attraverso lo slogan United by Music.

Ecco dove e quando vedere la manifestazione in tv, i conduttori, i cantanti e le canzoni in gara.

Eurovision Song Contest 2023: le date, dove vederlo e conduttori italiani

L’Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà fra il 9 e il 13 Maggio. Le semifinali del 9 e dell’11 Maggio andranno in onda su Rai Due in prima serata (inizio ore 21.00 circa), mentre l’attesissima finale sarà trasmessa da Rai Uno nella prima serata del 13 Maggio.

Quest’anno i conduttori italiani sono Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

Partecipanti e chi rappresenta l’Italia

All’Eurovision Song Contest 2023 partecipano 37 cantanti e gruppi in rappresentanza di altrettanti Paesi. Per l’Italia sarà in gara Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo, che presenterà la canzone Due vite. Mahmood sarà uno degli ospiti.

Cantanti e canzoni in gara

Ecco i 37 cantanti/gruppi in gara e i titoli dei loro brani (rigorosamente in ordine alfabetico):