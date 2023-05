Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023, la kermesse canora internazionale in programma alla Liverpool di Arena. Chi sarà il vincitore? L’Italia è in gara con “Due vite” di Marco Mengoni. Ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti e l’ordine di uscita dei cantanti della finale dell’Eurovision 2023!

Eurovision 2023, ospiti e scaletta della finale

Ci siamo: dalle ore 20.35 di sabato 13 maggio 2023 appuntamento in prima serata su Rai1 con la finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Sul palcoscenico della Liverpool Arena si esibiranno tutti i 26 paesi arrivati alla fase finale, ma solo uno sarà il vincitore dell’Eurovision. I riflettori per l’Italia sono tutti puntati su Marco Mengoni, anche se per i bookmakers la favorita alla vittoria finale è Loreen della Svezia. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore, ecco la scaletta con l’ordine di uscita di tutti i cantanti di questa sera:

Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

– Who The Hell Is Edgar? Portogallo | Mimicat – Ai Coração

– Ai Coração Svizzera | Remo Forrer – Watergun

– Watergun Polonia | Blanka – Solo

– Solo Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava

– Samo Mi Se Spava Francia: La Zarra – Évidemment

– Évidemment Cipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

– Break A Broken Heart Spagna: Blanca Paloma – Eaea

– Eaea Svezia | Loreen – Tattoo

– Tattoo Albania | Albina & Familja Kelmendi – Duje

– Duje Italia: Marco Mengoni – Due Vite

– Due Vite Estonia | Alika – Bridges

– Bridges Finlandia | Käärijä – Cha Cha Cha

– Cha Cha Cha Repubblica Ceca | Vesna – My Sister’s Crown

– My Sister’s Crown Australia | Voyager – Promise

– Promise Belgio | Gustaph – Because Of You

– Because Of You Armenia | Brunette – Future Lover

– Future Lover Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

– Soarele şi Luna Ucraina: TVORCHI – Heart of Steel

– Heart of Steel Norvegia | Alessandra – Queen of Kings

– Queen of Kings Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

– Blood & Glitter Lituania | Monika Linkytė – Stay

– Stay Israele | Noa Kirel – Unicorn

– Unicorn Slovenia | Joker Out – Carpe Diem

– Carpe Diem Croazia | Let 3 – Mama ŠČ!

– Mama ŠČ! Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song

Non mancheranno gli ospiti durante la finale dell’Eurovision 2023. A cominciare da Mahmood alla sua terza presenza alla kermesse dopo il 2019 dove ha partecipato in gara con “Soldi” e quella dello scorso anno di “Brividi” in coppia con Blanco. Questa volta il cantautore si esibirà sulle note di “Imagine” accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra. Tra gli ospiti della finale anche: Roger Taylor, il batterista dei Queen, Sam Ryder, il cantante britannico giunto secondo a Torino 2022 con “Spaceman” e Kalush Orchestra con “Stefania”, vincitori dell’Eurovision 2022 a Torino. Infine le superstar Andrew Lloyd Webber e Joss Stone.

Eurovision 2023, quando canta Marco Mengoni per l’Italia?

Tutti gli occhi del pubblico italiano sono puntati su Marco Mengoni, il rappresentante dell’Italia in gara con il brano “Due vite“. Dopo aver conquistato il Festival di Sanremo 2023 a furor di popolo, il cantante è prontissimo a regalare una performance che si preannuncia davvero emozionante. Ma a che ora canterà Marco Mengoni? Considerando che lo show inizia alle 20.40, Mengoni dovrebbe salire sul palcoscenico della Liverpool Arena intorno alle 21.20. Per l’occasione presenterà una versione speciale di “Due Vite” della durata di circa 3.00, 45 secondi in meno rispetto alla versione originale. Un taglio richiesto dalle regole dell’Eurovision.

Durante la finale cambia anche il sistema di voto: da una parte il Televoto e dall’altro le giurie composte da professionisti dell’intrattenimento. Le giurie internazionali assegneranno il 49.7% dei punti in palio, il voto del pubblico il 50.3%. Chi sarà il vincitore?