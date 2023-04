L’appuntamento dell’Eurovision Song Contest, negli ultimi anni, è diventato molto importante non solo dal punto di vista musicale ma soprattutto da quello televisivo. La dimostrazione è avvenuta lo scorso anno con l’organizzazione magistrale da parte della Rai, avendo vinto l’anno precedente con i Måneskin. Quest’anno si terrà nel Regno Unito, a Liverpool, dal 9 all’13 Maggio. Di seguito, scopriamo insieme chi dall’Italia commenterà l’intero show.

Eurovision Song Contest 2023: Gabriele Corsi e Mara Maionchi è la nuova coppia scelta per il commento

Come ogni anno, dall’Italia c’è il commento delle semifinali e della finale. Le semifinali, in onda su Rai 2, iniziano il 9 Maggio e terminano l’11 mentre la finale sarà trasmessa su Rai 1 il 13 Maggio 2023.

Se per gli ultimi due anni siamo stati abituati alle voci di Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico e Cristiano Malgioglio, in questo ennesimo viaggio musicale la squadra cambia. Infatti, arriva la spontaneità e la professionalità di Mara Maionchi che sostituisce Malgioglio data la sua presenza come giudice all’interno del talent show di Maria De Filippi su Canale 5.

L’Eurovision Song Contest 2023 vedrà, quindi, il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. L’annuncio ufficiale è avvenuto, ieri sera, durante la trasmissione Stasera C’è Cattelan.

Ecco come hanno commentato i diretti interessati.

Gabriele Corsi: “Per me è il terzo anno. L’anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso. E’ molto divertente, assisti ad uno spettacolo davvero pazzesco. Sono un po’ secchione. Non ho iniziato ancora a studiare, ma studio molto. Sono tanti i fan dell’Eurovision e penso che sia una manifestazione che ha guadagnato molta visibilità. Io mi sono appassionato e le votazioni sono un momento molto figo. E poi è divertente quello che accade sul palco”

Mara Maionchi: “Se mi preparerò? Non lo so. Non conosco gli artisti, non conosco le canzoni, però lavorerò per non fare brutta figura. Già ho problemi con l’inglese, ma mi si apre il cuore nel sapere che andrò a Liverpool, è la patria dei Beatles”

Eurovision Song Contest 2023: Marco Mengoni torna con Due Vite

A rappresentare l’Italia, dopo Mahmood e Blanco, torna Marco Mengoni che ha partecipato nel 2013 avendo vinto Sanremo con L’Essenziale. Arriverà alla Liverpool Arena carico dei successi nazionali di Due Vite che ha scelto di portare nonostante avesse la possibilità di scegliere un altro brano.

L’artista di Ronciglione ha spiegato con queste parole la scelta:

“Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente il mio paese e non vedo l’ora di essere a Liverpool. Intraprendo questa nuova avventura con lo stesso spirito con cui ho deciso di affrontare Sanremo. Mi voglio divertire e godermi il momento, voglio portare su quel palco tutto me stesso e il mio mondo. Con il mio team siamo al lavoro per preparare la performance al meglio”