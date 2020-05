L’Eurovision Song Contest 2020 ai tempi del Coronavirus cambia format e diventa “Europe Shine a Light – Accendiamo la musica“. Come vi avevamo già annunciato la finalissima della kermesse canora più seguita al mondo è stata completamente rivoluzionata per via dell’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, ma è pronta a regalare una serata all’insegna della grande musica. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti.

Europe Shine a Light, l’Eurovision 2020 su Rai1

Sabato 16 maggio 2020 in prima serata su Rai1 va in onda “Europe Shine a Light – Accendiamo la musica“, la finale dell’Eurovision 2020 che, per via dell’emergenza Coronavirus, si presenta per la prima volta senza gara e vincitori. Proprio così, il programma musicale più visto al mondo ha dovuto fare i conti con questa terribile pandemia annullando l’evento previsto presso l’Ahoy Rotterdam di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Nessuna competizione, ma durante la serata potremo ugualmente ascoltare le performance dei 41 artisti in gara tra cui Diodato, il vincitore di Sanremo 2020 chiamato a rappresentare il nostro Paese.

Quest’edizione sarà unica nel suo genere: un format pensato e creato dalla TV olandese che vedrà i 41 artisti alternarsi su di un palco virtuale dove si ritroveranno “tutti insieme” per cantare “Love shine a light” dei Katrina and The Waves.

Europe Shine a Light, la scaletta: da Diodato a Il Volo

A commentare in diretta le performance di questa serata speciale saranno ancora una volta Flavio Insinna e Federico Russo, la coppia che da quattro anni a questa parte si occupa della kermesse canora. Per l’Italia si esibirà Diodato con la sua “Fai Rumore”, canzone vincitrice della 70esima edizione del Festival della Canzone di Sanremo. Una performance che si preannuncia davvero unica visto che Diodato ha scelto come location una Arena di Verona completamente vuota, senza pubblico.

Non solo, durante la lunga serata trasmessa da Raiuno ci saranno anche altri cantanti italiani che hanno partecipato alle passate edizioni dell’ESC. Si tratta di Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Il Volo. A sorpresa ospiti anche Al Bano che racconterà le sue esperienze sui palcoscenici di mezzo mondo fino a Enzo Miccio che commenterà i look più estrosi della serata.

Anche quest’anno ci sarà un’anteprima dalle ore 20.35 su Raiuno affidata ad Ema Stokholma e Gino Castaldo e trasmesso in contemporanea anche su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) e RaiPlay.