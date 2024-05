Joost Klein, il cantante rappresentante dei Paesi Bassi alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024 è stato squalificato. La notizia circolava da ieri, ma solo adesso è arrivata la conferma ufficiale con un comunicato diramato alla stampa dall’organizzazione della kermesse canora europea. Perchè? Cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Europapa non sarà la canzone vincitrice dell’Eurovision 2024. Sfuma per Joost Klein la possibilità di vincere il titolo di miglior canzone d’Europa all’Eurovision Song Contest 2024. Gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest hanno diramato una nota stampa comunicando l’esclusione dei Paesi Bassi e di Joost Klein dalla finale della 68esima edizione della kermesse canora.

«L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla finale dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. La polizia svedese ha indagato sulla denuncia presentata da una donna membro della troupe di produzione dopo un incidente seguito alla sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. Mentre il procedimento legale fa il suo corso, non sarebbe opportuno per lui continuare nel Concorso».

EUROVISION IS A FUCKING JOKE!

Joost gets banned for an altercation after being insulted, and we have Israel in the contest that is massively killing innocent children every single day. Fuck this!#eurovision pic.twitter.com/BLGqCUKCNZ

— TheBalkanGuy (@TheBalkanGuy) May 11, 2024