L‘estate 2024 è l’estate degli Europei 2024! Tutto pronto per EURO 2024, la 17ª edizione del campionato europeo di calcio che quest’anno si gioca in Germania. Ecco per voi il calendario completo di tutte partite suddivise per gironi e gli appuntamenti in tv e streaming!

EURO 2024, dove vedere in TV e streaming

Tutto pronto per il calcio d’inizio degli Europei 2024, il campionato europeo di calcio noto anche come Germania 2024. L’appuntamento con 17ª edizione del campionato EURO 2024 è in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024, giorno della finale. Tutte le partite potranno essere seguite sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky, ma anche in chiaro su Rai1. L’azienda di Viale Mazzini, infatti, ha i diritti per trasmettere tutte le partite dell’Italia allenata da Luciano Spalletti, ma anche tutti i quarti di finale, le semifinali e la finale. La copertura della Rai è quasi completa con 31 match su 51. Le partite saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai1, Rai2, Rai SportHD e in streaming su RaiPlay.

Ecco tutti gli appuntamenti in chiaro di EURO 2024 trasmessi sulle reti Rai:

14 giugno Germania-Scozia ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 15 giugno Spagna-Croazia ore 18.00 – Rai 2

ore 18.00 – Rai 2 15 giugno Italia-Albania ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 16 giugno Serbia-Inghilterra ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 17 giugno Belgio-Slovacchia ore 18.00 – Rai 2

ore 18.00 – Rai 2 17 giugno Austria-Francia ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 18 giugno Portogallo-Repubblica Ceca ore 21.00 – Rai 1

Ceca ore 21.00 – Rai 1 19 giugno Germania-Ungheria ore 18.00 – Rai 2

ore 18.00 – Rai 2 19 giugno Scozia-Svizzera ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 20 giugno Danimarca-Inghilterra ore 18.00 – Rai 2

ore 18.00 – Rai 2 20 giugno Spagna-Italia ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 21 giugno Olanda-Francia ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 22 giugno Turchia-Portogallo ore 18.00 – Rai 2

ore 18.00 – Rai 2 22 giugno Belgio-Romania ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 23 giugno Svizzera-Germania ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 24 giugno Croazia-Italia ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 25 giugno Olanda-Austria ore 18.00 – Rai 2

ore 18.00 – Rai 2 25 giugno Inghilterra-Slovenia ore 21.00 – Rai 1

ore 21.00 – Rai 1 26 giugno Ucraina-Belgio ore 18.00 – Rai 2

ore 18.00 – Rai 2 26 giugno Georgia-Portogallo ore 21.00 – Rai 1

Il calendario delle partite di EURO 2024 – Germania 2024

Ecco il calendario completo degli Europei 2024 con tutte le partite e le fasi a girone in programma dal 14 al 26 giugno 2024.

PRIMA GIORNATA EURO 2024

Germania-Scozia (Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 14 giugno, ore 21 (Gruppo A)

(Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 14 giugno, ore 21 (Gruppo A) Ungheria-Svizzera (RheinEnergieStadion di Colonia) – 15 giugno, ore 15 (Gruppo A)

(RheinEnergieStadion di Colonia) – 15 giugno, ore 15 (Gruppo A) Spagna-Croazia (Olympiastadion di Berlino) – 15 giugno, ore 18 (Gruppo B)

(Olympiastadion di Berlino) – 15 giugno, ore 18 (Gruppo B) Italia-Albania (Westfalenstadion di Dortmund) – 15 giugno, ore 21 (Gruppo B)

(Westfalenstadion di Dortmund) – 15 giugno, ore 21 (Gruppo B) Slovenia-Danimarca (MHPArena di Stoccarda) – 16 giugno, ore 18 (Gruppo C)

(MHPArena di Stoccarda) – 16 giugno, ore 18 (Gruppo C) Serbia-Inghilterra (Arena AufSchalke di Gelsenkirchen) – 16 giugno, ore 21 (Gruppo C)

(Arena AufSchalke di Gelsenkirchen) – 16 giugno, ore 21 (Gruppo C) Polonia-Olanda (Volksparkstadion di Amburgo) – 16 giugno, ore 15 (Gruppo D)

(Volksparkstadion di Amburgo) – 16 giugno, ore 15 (Gruppo D) Austria-Francia (Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf) – 17 giugno, ore 21 (Gruppo D)

(Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf) – 17 giugno, ore 21 (Gruppo D) Romania-Ucraina (Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 17 giugno, ore 15 (Gruppo E)

(Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 17 giugno, ore 15 (Gruppo E) Belgio-Slovacchia (Waldstadion di Francoforte) – 17 giugno, ore 18 (Gruppo E)

(Waldstadion di Francoforte) – 17 giugno, ore 18 (Gruppo E) Turchia-Georgia (Westfalenstadion di Dortmund) – 18 giugno, ore 18 (Gruppo F)

(Westfalenstadion di Dortmund) – 18 giugno, ore 18 (Gruppo F) Portogallo-Repubblica Ceca (Red Bull Arena di Lipsia) – 18 giugno, ore 21 (Gruppo F)

EURO 2024, SECONDA GIORNATA

Germania-Ungheria (MHPArena di Stoccarda) – 19 giugno, ore 18 (Gruppo A)

(MHPArena di Stoccarda) – 19 giugno, ore 18 (Gruppo A) Scozia-Svizzera (RheinEnergieStadion di Colonia) – 19 giugno, ore 21 (Gruppo A)

(RheinEnergieStadion di Colonia) – 19 giugno, ore 21 (Gruppo A) Croazia-Albania (Volksparkstadion di Amburgo) – 19 giugno, ore 15 (Gruppo B)

(Volksparkstadion di Amburgo) – 19 giugno, ore 15 (Gruppo B) Spagna-Italia (Arena AufSchalke di Gelsenkirchen) – 20 giugno, ore 21 (Gruppo B)

(Arena AufSchalke di Gelsenkirchen) – 20 giugno, ore 21 (Gruppo B) Slovenia-Serbia (Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 20 giugno, ore 15 (Gruppo C)

(Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 20 giugno, ore 15 (Gruppo C) Danimarca-Inghilterra (Waldstadion di Francoforte) – 20 giugno, ore 18 (Gruppo C)

(Waldstadion di Francoforte) – 20 giugno, ore 18 (Gruppo C) Polonia-Austria (Olympiastadion di Berlino) – 21 giugno, ore 18 (Gruppo D)

(Olympiastadion di Berlino) – 21 giugno, ore 18 (Gruppo D) Olanda-Francia (Red Bull Arena di Lipsia) – 21 giugno, ore 21 (Gruppo D)

(Red Bull Arena di Lipsia) – 21 giugno, ore 21 (Gruppo D) Slovacchia-Ucraina (Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf) – 21 giugno, ore 15 (Gruppo E)

(Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf) – 21 giugno, ore 15 (Gruppo E) Belgio-Romania (RheinEnergieStadion di Colonia) – 22 giugno, ore 21 (Gruppo E)

(RheinEnergieStadion di Colonia) – 22 giugno, ore 21 (Gruppo E) Georgia-Repubblica Ceca (Volksparkstadion di Amburgo) – 22 giugno, ore 15 (Gruppo F)

(Volksparkstadion di Amburgo) – 22 giugno, ore 15 (Gruppo F) Turchia-Portogallo (Westfalenstadion di Dortmund) – 22 giugno, ore 18 (Gruppo F)

TERZA GIORNATA EURO 2024

Svizzera-Germania (Waldstadion di Francoforte) – 23 giugno, ore 21 (Gruppo A)

(Waldstadion di Francoforte) – 23 giugno, ore 21 (Gruppo A) Scozia-Ungheria (MHPArena di Stoccarda) – 23 giugno, ore 21 (Gruppo A)

(MHPArena di Stoccarda) – 23 giugno, ore 21 (Gruppo A) Albania-Spagna (Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf) – 24 giugno, ore 21 (Gruppo B)

(Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf) – 24 giugno, ore 21 (Gruppo B) Croazia-Italia (Red Bull Arena di Lipsia) – 24 giugno, ore 21 (Gruppo B)

(Red Bull Arena di Lipsia) – 24 giugno, ore 21 (Gruppo B) Inghilterra-Slovenia (RheinEnergieStadion di Colonia) – 25 giugno, ore 21 (Gruppo C)

(RheinEnergieStadion di Colonia) – 25 giugno, ore 21 (Gruppo C) Danimarca-Serbia (Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 25 giugno, ore 21 (Gruppo C)

(Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 25 giugno, ore 21 (Gruppo C) Olanda-Austria (Olympiastadion di Berlino) – 25 giugno, ore 18 (Gruppo D)

(Olympiastadion di Berlino) – 25 giugno, ore 18 (Gruppo D) Francia-Polonia (Westfalenstadion di Dortmund) – 25 giugno, ore 18 (Gruppo D)

(Westfalenstadion di Dortmund) – 25 giugno, ore 18 (Gruppo D) Slovacchia-Romania (Waldstadion di Francoforte) – 26 giugno, ore 18 (Gruppo E)

(Waldstadion di Francoforte) – 26 giugno, ore 18 (Gruppo E) Ucraina-Belgio (MHPArena di Stoccarda) – 26 giugno, ore 18 (Gruppo E)

(MHPArena di Stoccarda) – 26 giugno, ore 18 (Gruppo E) Georgia-Portogallo (Arena AufSchalke di Gelsenkirchen) – 26 giugno, ore 21 (Gruppo F)

(Arena AufSchalke di Gelsenkirchen) – 26 giugno, ore 21 (Gruppo F) Repubblica Ceca-Turchia (Volksparkstadion di Amburgo) – 26 giugno, ore 21 (Gruppo F)

OTTAVI DI FINALE IN PROGRAMMA DAL 29 GIUGNO AL 2 LUGLIO

2^ girone A – 2^ girone B – 29 giugno, ore 18 (ottavi n.1)

1^ girone A – 2^ girone C, 29 giugno ore 21 (ottavi n.2)

1^ girone C – 3^ girone D/E/F – 30 giugno, ore 18 (ottavi n.3)

1^ girone B – 3^ girone A/D/E/F – 30 giugno, ore 21 (ottavi n.4)

2^ girone D – 2^ girone E – 1 luglio, ore 18 (ottavi n.5)

1^ girone F – 3^ girone A/B/C – 1 luglio, ore 21 (ottavi n.6)

1^ girone E – 3^ girone A/B/C/D – 2 luglio, ore 18 (ottavi n.7)

1^ girone D – 2^ girone F – 2 luglio, ore 21 (ottavi n.8)

QUARTI DI FINALE IN PROGRAMMA 5-6 LUGLIO 2024

La squadra vincente ottavi di finale 2 – vincente ottavi di finale 4 – 5 luglio, ore 18

Vincente ottavi di finale 5 – vincente ottavi di finale 6 – 5 luglio, ore 21

Vincente ottavi di finale 3 – vincente ottavi di finale 1 – 6 luglio, ore 18

La squadra vincente ottavi di finale 7 – vincente ottavi di finale 8 – 6 luglio, ore 21

SEMIFINALI EURO 2024 IN PROGRAMMA 9-10 LUGLIO

Vincente quarti di finale 1 – vincente quarti di finale 2 – 9 luglio, ore 21 (semifinale n.1)

Vincente quarti di finale 3 – vincente quarti di finale 4 – 10 luglio, ore 21 (semifinale n.2)

FINALE EURO 2024