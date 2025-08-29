Con “Il mio giorno preferito”, Eros Ramazzotti firma un primato assoluto: è il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente la posizione #1 nella classifica EarOne Airplay nella settimana di uscita. A solo una settimana dalla release, il brano è già il più trasmesso dalle radio italiane, confermando ancora una volta il legame speciale dell’artista con il pubblico e con le emittenti radiofoniche.

Uscita e produzione del brano di Eros Ramazzotti

Pubblicato lo scorso 22 agosto 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Columbia Records/Sony Music Italy su licenza Eventim Live International, “Il mio giorno preferito” (“Mi Día Preferido”) arriva a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico di Eros.

Il singolo è stato scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA e Antonio Cirigliano, con la produzione affidata a CanovA. Disponibile sia in versione italiana che spagnola, è un brano pop moderno e ricercato, capace di mescolare introspezione e leggerezza.

Il testo racconta la solitudine e il desiderio di evasione, trasformandosi in un inno alla rinascita affettiva: un viaggio che trasforma l’ordinario in speciale, parlando al cuore senza perdere il contatto con il presente.

Una Storia importante World Tour: il ritorno live di Eros Ramazzotti

L’annuncio del singolo è stato accompagnato anche da una notizia attesissima dai fan: UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR. Il tour internazionale partirà a febbraio 2026, prodotto e distribuito da Friends & Partners – Eventim e RadioRama, e sarà anticipato dal doppio evento esclusivo del 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, per la WORLD TOUR GALA PREMIÈRE.

Il tour sarà diviso in quattro leg e toccherà 30 Paesi, attraversando Europa, Nord America, Canada e America Latina, con il ritorno trionfale di Ramazzotti anche negli stadi italiani.

I biglietti sono già disponibili su ramazzotti.com e friendsandpartners.it.

Eros Ramazzotti: una carriera sempre in evoluzione

Con “Il mio giorno preferito” Eros Ramazzotti dimostra ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi, collaborando con nuove penne del pop italiano e mantenendo intatta la sua autenticità. Dopo oltre 40 anni di carriera, l’artista romano continua a conquistare nuove generazioni, unendo la forza della sua musica alla freschezza di un linguaggio capace di attraversare il tempo.