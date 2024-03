Dopo la prima puntata dello speciale dell’Eredità dedicato al Festival di Sanremo, torna il quiz show in prima serata. Sabato andrà infatti in onda un nuovo speciale che omaggerà i 70 anni della televisione italiana. Vediamo insieme chi saranno i concorrenti vip.

Eredità speciale Viva la Rai: i concorrenti vip di stasera, sabato 23 marzo

Sabato 16 marzo 2024, in prima serata su Rai 1, è andato in onda lo speciale dell’Eredità che ha visto sfidarsi alcuni concorrenti vip con hanno risposto alle domande presenti nel quiz show. A mettersi in gioco sono stati Beppe Vessicchio, Anna Tatangelo, Enrico Ruggeri, Marisa Laurito, Max Giusti ed Elisabetta Gregoraci. Una prima serata che ha visto anche momenti di musica con la presenza di Massimo Ranieri e Loretta Goggi, protagonisti assoluti della “scossa”.

Ma chi saranno ora i concorrenti della seconda puntata di stasera? Lo speciale dell’Eredità-Viva la Rai andrà in onda sabato 23 marzo in prima serata su Rai1 e sarà ancora una volta condotto da Marco Liorni. Ci saranno come concorrenti l’attore Giacomo Giorgio; Elisa Isoardi; Paola Perego; Ciro Priello, Fabio Balsamo dei The Jackal e Max Tortora.

Ospiti speciali e protagonisti della scossa saranno Raul Bova, Giancarlo Magalli e Gigi Marzullo. Non mancheranno i momenti musicali con una performance canora di Bianca Guaccero. Tanti i colpi di scena come la presenza di Topo Gigio, che sarà protagonista in una versione animata che lascerà tutti senza parole.

Chi ha vinto la puntata del 16 marzo

Nella puntata speciale di sabato 16 marzo, ad arrivare al gioco finale della ghigliottina con 210 mila euro è stata Anna Tatangelo. La cantante non ha indovinato la parola tra grazie, figli, significato, campo e riviera scrivendo vita. Ha avuto poi la possibilità di scriverne un’altra confrontandosi con gli altri amici vip che era quella corretta: fiori. Il montepremi accumulato nel corso gioco finale (105 mila euro) è stato interamente devoluto in beneficenza in favore di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Il montepremi di stasera invece sarà interamente devoluto in beneficenza ai Salesiani per il Sociale.